謠言終結站》網傳輝瑞副總裁被捕？ 是虛構的諷刺文！

網傳輝瑞公司執行副總裁拉迪約翰遜（Rady Johnson）在家中被捕，對此查核平台表示此文章為虛構內容。輝瑞示意圖。（路透）

2022/05/12 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳一文章連結搭配文字訊息表示，輝瑞公司執行副總裁拉迪約翰遜（RadyJohnson）在家中被捕，對此，查核平台表示，此文章為虛構內容。

查核平台《MyGoPen》11日發布的報告指出，近日網傳文字訊息稱「輝瑞公司執行副總裁拉迪約翰遜在家中被捕，並被聯邦特工指控犯有多項欺詐罪。他已被拘留，正在等待保釋聽證會。輝瑞公司發布了1,000份機密文件，『顯示了實驗疫苗的真正風險』。由於Rady被捕，#pfizerdocuments話題標籤已開始在Twitter上流行起來。多位名人現在呼籲逮捕輝瑞的其他員工。」並搭配一文章連結。

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對此，《MyGoPen》檢視該連結發現，該文章為加拿大網站「VANCOUVERTIMES」2022年5月6日發布的內容，查看「VANCOUVERTIMES」的文章，在最開頭就標註其為「諷刺」（Satire）內容，文末也強調：「這是一篇諷刺文章。加拿大的衛生官員認為疫苗是安全有效的。」

此外，《MyGoPen》用關鍵字檢索各大國外主要媒體均未查到關於拉迪約翰遜被捕的報導，國際事實查核單位也發布查核報告，指出網傳訊息並非事實；輝瑞公司的發言人 艾米·羅絲（Amy Rose）當時已澄清此說法「絕對是錯誤的」，聯邦調查局也表示，他們沒有關於這些指控的任何資訊。

因此，《MyGoPen》綜合以上認定，拉迪約翰遜並沒有被捕，網傳訊息和事實不符，為虛構說法。

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