為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    浙江溫州入學資格掛鉤住房面積 少0.3坪影響入學

    溫州市民住房面積較要求少0.3坪，導致兒子無法就近上初中，示意圖。（法新社）

    溫州市民住房面積較要求少0.3坪，導致兒子無法就近上初中，示意圖。（法新社）

    2022/05/11 17:21

    〔中央社〕中國出現入學資格與住房面積掛鉤的問題。浙江溫州鹿城區規定用於入學的住房需達20平方公尺（約6坪），有市民住房面積較要求少0.3坪，兒子無法就近上初中，被批評有違教育公平原則。

    中國新聞周刊10日報導，溫州近日一則「居住幾十年的房子面積差0.96平方米，孩子不能就近上初中」的新聞引起廣泛關注。不少網友質疑，將入學資格與房產面積掛鉤，是否有違教育公平。

    報導指出，近日有溫州網友在網路上向溫州鹿城區委書記反映，他在該區五馬街道小虹橋有一套產權面積19.04平方公不的房子，已居住了數十年，是父親留下的房產。他兒子自2009年出生就在此落戶，即將升入初中，按照戶口轄區劃分應就讀於附近的廣場路實驗中學。

    但區教育局認為，用於入學的房屋產權建築面積不足20平方米，沒有入學資格。若房產不符合入學條件，按相對就近入學原則，由區招生辦按片區統一調配至城區初中入學。

    報導指出，溫州市鹿城區教育局2021年5月17日印發了「2021年鹿城區初中招生工作實施辦法」，其中「入學產權要求」的2條內容，包括用於入學的房屋產權建築面積需在20平方公尺以上，以及溫州市第二中學（望江路）、溫州市實驗中學（廣場路）、溫州市南浦實驗中學（春暉路）施教區內，房產建築面積在60平方公尺以下、20平方公尺以上，領取房屋產權證（包括新購房、買賣、繼承等）須滿3年。

    中國新聞周刊通過溫州市委宣傳部聯繫鹿城區教育局，相關負責人表示政策需要穩定性，仍會繼續按照既定政策執行。據上述市民所述，該房產不符合入學要求。

    報導引述中國教育研究院研究員儲朝暉表示，規定多少面積的房子才能夠入學，違背有教無類這基本的教育理念。

    廣東法制盛邦律師事務所高級合夥人陳亮表示，中國「憲法」和「義務教育法」都明確規定公民享有平等的受教育權，但在現實中，一般還要遵循戶籍管理原則。

    他指出，如果居民擁有這個轄區的戶口和住房，在法律上也應該平等享受受教育權，而不應以房產面積大小來作區分。

    報導指出，溫州鹿城區教育局祭出入學資格與房產面積掛鉤的政策，可能與學區房的炒風有關。

    有溫州鹿城區居民表示，此前溫州曾出現小面積學區房的炒風問題，甚至一度出現8.6平方公尺的學區房售價逾百萬元人民幣（約新台幣441萬）。

    即便是官方祭出相關政策，小面積學區房依然成為炒作熱點。

    一名溫州房產仲介人員表示，部份學區旁的20多平方公尺的房源，售價一度達每平方公尺10萬元，「房子基本不能住人，買家只是為了買個學位。」

    北京師範大學教授褚宏啟表示，不論是將房產面積作為入學標準，還是炒作學區房，背後的根源問題都在於當地優質教育資源短缺。

    報導指出，溫州初中教育資源分化嚴重，大部分優秀師資集中在幾所老牌強校，令這些強校周邊的房價不斷上漲。

    報導指出，除溫州外，山東菏澤市及廣東深圳市也曾出現入學資格與房產面積掛鉤問題，但經輿論質疑後，學校撤回有關政策。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    香港建制派護航：改選制有望推動住房政策、限制地產壟斷
    2021/03/16 19:19

    香港建制派護航：改選制有望推動住房政策、限制地產壟斷
    驚！中國公布住宅平均面積 自家網友崩潰：還灌水！
    2020/12/21 23:38

    驚！中國公布住宅平均面積 自家網友崩潰：還灌水！

    名主持人竟迷吃油！靠一招降血脂
    受疫情影響 32％美國家庭7月未按時支付足額住房費用
    2020/07/09 16:08

    受疫情影響 32％美國家庭7月未按時支付足額住房費用
    北京推數萬戶平價公寓 逾半賣不出去因這2原因
    2019/12/13 16:06

    北京推數萬戶平價公寓 逾半賣不出去因這2原因

    「誠實服務」獲肯定 成就最強創業平台
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播