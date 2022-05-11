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    軍武百科》向洛馬訂4架！ 阿爾及利亞收到第2架C-130J運輸機

    阿爾及利亞政府於2018年向美國洛馬公司簽約，預計將購入4架C-130J軍用運輸機。（圖擷取自@USEmbAlgiers官方推特）

    阿爾及利亞政府於2018年向美國洛馬公司簽約，預計將購入4架C-130J軍用運輸機。（圖擷取自@USEmbAlgiers官方推特）

    2022/05/11 14:56

    〔即時新聞／綜合報導〕阿爾及利亞政府於2018年向美國洛馬公司（Lockheed Martin Corporation）簽約，預計將替空軍購入4架C-130J運輸機，而據國外軍事媒體的消息指出，第2架C-130J，已於上月運抵布法里克空軍基地（Boufarik airbase）。

    綜合外媒報導，阿爾及利亞政府先前向洛馬公司訂購的4架C-130J運輸機，首架已於今年1月23日，交付予阿國空軍；其前身為機身編號「N5103D」的演示機，也是商用「LM-100J」機種的原型機，而該機首飛日為2017年6月30日。

    據報導，第2架欲交付給阿爾及利亞空軍的C-130J，已於4月24日飛抵「布法里克空軍基地」，其前身為「民用飛機」，由美國「帕拉斯航空」（Pallas Aviation）負責營運，該機於2017年10月首飛，也是第2架生產的「LM-100J」機種。

    報導指出，目前仍不清楚，阿國向美方所訂購的4架C-130J運輸機，是屬於標準版還是軍用版機種。

    C-130J超級大力士運輸機性能諸元：

    類型：短距起降、軍用運輸機

    製造商：洛馬公司（Lockheed Martin Corporation）

    主要用戶：美國空軍、英國皇家空軍、加拿大皇家空軍、澳大利亞皇家空軍等

    發動機：勞斯萊斯公司的AE-2100D3渦輪螺旋槳發動機

    螺旋槳：「微葉槳」（Microvanes）

    最大起飛重量：7萬4400公斤

    攻擊著陸重量：6萬4400公斤

    資料來源：維基百科

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