紐西蘭7月31日全面開放國境 比原先規劃提早2個月

紐西蘭總理阿爾登今日證實，紐西蘭將在7月31日全面開放國境。（彭博）

2022/05/11 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施逐步放寬，紐國政府原先計畫在10月全面開放國境，不過總理阿爾登（Jacinda Ardern）今日（11日）在視訊會議中證實，紐西蘭將在7月31日全面開放國境。

根據《紐西蘭先驅報》報導，阿爾登今日在一場視訊會議中宣布，紐西蘭將在7月31日晚間11點59分起全面開放國境，比原訂時程提早2個月。阿爾登表示，全面開放邊境有助於緩解紐西蘭急迫的技術性工人短缺問題，加速經濟復甦，同時也讓移民環境更加穩固，「我們正在建立有效率的計畫，確保紐西蘭未來經濟發展良好」。

請繼續往下閱讀...

紐西蘭將從7月31日起全面開放所有簽證類別的民眾入境，包含遊客、工人和學生皆可入境。針對移民部分，紐西蘭政府也簡化移民手續，目前在紐國境內的2萬名移民簽證也可以獲得延期，確保技術工人留在紐西蘭。

在紐西蘭7月31日開放邊境前，5月2日開放來自免簽證名單中60多個國家的旅客入境，台灣也在免簽名單中。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法