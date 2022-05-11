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    比爾蓋茲確診武肺 打過3劑疫苗症狀輕微

    微軟（Mircrosoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）10日確診武漢肺炎。（法新社資料照）

    微軟（Mircrosoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）10日確診武漢肺炎。（法新社資料照）

    2022/05/11 08:29

    〔即時新聞／綜合報導〕微軟（Mircrosoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）10日表示，他的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒檢測呈陽性反應，但只有出現輕微的症狀，將聽從專家建議進行隔離，直到康復為止。

    比爾蓋茲10日推文說，他很幸運能夠接種疫苗及加強劑，並能獲得檢測和優質的醫療服務。他還說，將繼續與合作夥伴合作，盡所能確保所有人都不必再次應對疫情。

    比爾蓋茲一直是對抗武漢肺炎最有力的支持者之一，特別是為貧窮國家提供疫苗和藥物。他旗下的蓋茨基金會去年10月曾說，將撥款最多1.2億美元，幫助低收入國家購買美國默沙東集團的武肺口服藥。

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