比爾蓋茲確診武肺 打過3劑疫苗症狀輕微

〔即時新聞/綜合報導〕微軟(Mircrosoft)創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)10日表示,他的武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)病毒檢測呈陽性反應,但只有出現輕微的症狀,將聽從專家建議進行隔離,直到康復為止。

比爾蓋茲10日推文說,他很幸運能夠接種疫苗及加強劑,並能獲得檢測和優質的醫療服務。他還說,將繼續與合作夥伴合作,盡所能確保所有人都不必再次應對疫情。

比爾蓋茲一直是對抗武漢肺炎最有力的支持者之一,特別是為貧窮國家提供疫苗和藥物。他旗下的蓋茨基金會去年10月曾說,將撥款最多1.2億美元,幫助低收入國家購買美國默沙東集團的武肺口服藥。

