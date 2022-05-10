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    「要重視青年黨員」習近平：確保「紅色江山」永不變色

    中共總書記習近平今天（10日）在共青團成立100周年大會上說，在實現「中華民族偉大復興」征程上，共青團是「突擊隊」；而各級黨組織要高度重視培養和發展青年黨員，「確保紅色江山永不變色」。（美聯社資料照）

    中共總書記習近平今天（10日）在共青團成立100周年大會上說，在實現「中華民族偉大復興」征程上，共青團是「突擊隊」；而各級黨組織要高度重視培養和發展青年黨員，「確保紅色江山永不變色」。（美聯社資料照）

    2022/05/10 19:51

    〔中央社〕中共總書記習近平今天（10日）在共青團成立100周年大會上說，在實現「中華民族偉大復興」征程上，共青團是「突擊隊」；而各級黨組織要高度重視培養和發展青年黨員，「確保紅色江山永不變色」。

    新華社報導，中國共產主義青年團上午在北京舉行成立100周年慶祝大會，習近平等中共高層領導人與會，他在發表講話時，作上述表示。

    習近平說，百年征程，塑造了共青團「堅守理想信念的政治之魂」。共青團把青年人組織起來，「是在理想信念感召下堅定信仰的結合、科學主義的結合」。歷史和實踐充分證明，共青團不愧為「中國青年運動的先鋒隊」，不愧為中共的「忠實助手和可靠後備軍」。

    他並提出對共青團的4點期望。一是堅持為黨育人，始終成為引領中國青年思想進步的「政治學校」；二是自覺擔當盡責，始終成為組織中國青年永久奮鬥的「先鋒力量」；三是心繫廣大青年，始終成為黨聯繫青年最為牢固的「橋梁紐帶」；四是勇於自我革命，始終成為緊跟黨走在時代前列的「先進組織」。

    習近平又說，新時代的廣大共青團員，要做理想遠大、信念堅定的模範；要做刻苦學習、銳意創新的模範；要做敢於鬥爭、善於鬥爭的模範；要做艱苦奮鬥、無私奉獻的模範；要做崇德向善、嚴守紀律的模範。

    他提到，共青團幹部要鑄牢對黨忠誠的政治品格。要自覺踐行群眾路線、樹牢群眾觀點，與廣大青年打成一片，「做青年友，不做青年官，多為青年計，少為自己謀」。要培養擔當實幹的工作作風，勇於到艱苦環境和基層一線去擔苦、擔難、擔重、擔險，老老實實做人，踏踏實實幹事。

    習近平說，中國共產黨「始終向青年敞開大門，熱情歡迎青年源源不斷成為黨的新鮮血液」。各級黨組織要高度重視培養和發展青年黨員，特別是要注重從優秀共青團員中培養和發展黨員，「確保紅色江山永不變色」。

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