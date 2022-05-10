軍武新知》絕命殺器！ 美戰馬旅首度演練CROWS-J「標槍」射擊

美軍現役單位首度執行CROWS-J「標槍」射擊演練，展現新遙控武器戰的威力。（圖擷取自DVIDS官網）

2022/05/10 16:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍駐防科羅拉多州卡森堡的第4步兵師第2史崔克旅級戰鬥部隊（SBCT），已進行該旅史崔克甲車換裝CROWS-J遙控武器站後的首次射擊訓練，並發射多枚FGM-148「標槍」反裝甲飛彈（FGM-148 Javelin），讓這支暱稱「戰馬旅」（Warhorse Brigade）兵力，成為全軍最「先進且致命」的SBCT單位！

基礎版的史崔克甲車原本只有一挺人員操作的12.7公厘口徑機槍，但「戰馬旅」換裝的新史崔克甲車，則加裝更有效率的通用遙控武器站（CROWS），與可發射標槍飛彈的CROWS-J遙控武器站，都能讓官兵不用探出車外，即可瞄準射擊，還能利用遙控武器站配備的先進感測器，強化遠距目標的偵蒐與識別能力，加快官兵接戰速度與射擊精確度，亦降低官兵暴露在敵火下的危險。

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CROWS-J具有更高解析度的觀測鏡頭，能接戰更遠距離的敵方目標。

嚴格來說，原本史崔克甲車克並不是正面作戰單位，而是立足於全球快速投送的裝甲輸送車，火力和裝甲都比較薄弱，基礎版的史崔克只有12.7公釐口徑M2重機槍或者加裝MK19自動榴彈發射器（不能同時安裝，武器戰接口就一個），壓制步兵尚可，對付裝甲車輛則無能為力。

而史崔克八輪裝甲車系列中的M1128機動火炮系統，配備105公釐戰車砲，服役至今都有自動填彈機方面的問題，由於服役時間已長，維護成本不斷高漲，加上M1128車體底盤為首代設計，無法應對爆裂物、反坦克地雷，性能已然過時。目前重心已轉向提升史崔克系列甲車的殺傷力，包括中口徑武器系統、加裝「標槍」飛彈的通用CROWS-J、改良反戰車飛彈及30公厘鏈砲等項目。

CROWS-J具有更高解析度的觀測鏡頭，能接戰更遠距離的敵方目標。（圖擷取自DVIDS官網）

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