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    冒俄軍彈雨返家 印尼移工躲入零下5度地下防空洞避難

    烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）因具有戰略地位而遭受俄軍猛烈襲擊。（路透）

    烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）因具有戰略地位而遭受俄軍猛烈襲擊。（路透）

    2022/05/10 17:11

    〔即時新聞／綜合報導〕半島電視台近日報導，46歲印尼移工伊斯干達（Iskandar）從烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）逃出，他回憶，2月24日早上在YouTube發現俄羅斯入侵，剛看到影片結束，「砲擊就開始了」。他與印尼籍、尼泊爾籍等同事曾躲地下防空洞內，氣溫只有零下5度，3月17日終於逃離，當天工廠就遭受猛烈砲擊。

    根據半島電視台 報導，烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）鄰近白俄羅斯、俄羅斯邊境，因此成為戰略要地，遭受俄軍大砲、戰機攻擊。官方3月26日數據顯示，該地至少200名居民被殺，多達13萬人活在沒有水、電環境中。

    伊斯干達在烏克蘭工作5年，他說，當天看完影片後「砲擊就開始了」，他與印尼籍、尼泊爾籍、還有烏克蘭當地同事都不知道怎麼辦，「每個人都臉色蒼白」，老闆讓他們關掉機器後，隨即聽見爆炸聲。

    伊斯干達與同事們後來發現，工廠內竟然有座歷史悠久的地下防空洞，他說，每次進工廠時都注意到一座疑似室外廢棄廁所。沒想到這座廁所竟然是地下防空洞入口，他們工廠地底下有著迷宮的隧道。

    伊斯干達說，他們全部躲入地下防空洞內，防空洞內溫度是零下5度，他們全部都穿著3件外套和戴著3個帽子，睡在自製木板床，吃水果與麵包，第4天他們看見烏克蘭軍隊乘坐廂型車來了，但車內全是陣亡的屍體，他們擔心防空洞不安全，又回工廠內躲藏。

    「爆炸聲每天都很響亮。」伊斯干達說，他們一直有好運，也似乎命不該絕。

    伊斯干達最後靠著印尼駐基輔大使館協助才得以逃出，但逃離也是一波三折，出於安全考量，他們曾在疏散前一刻被告知取消，也曾順利搭上車，卻在15分鐘後又折返。

    3月17日他才成功逃離，一路經過基輔進入波蘭，最後才從華沙搭機返國，這段路程合計約8000公里。

    伊斯干達感謝這一路所有幫助、庇護他的人，但是「看著曾經一起工作同事拿著槍，真的好奇怪」。

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