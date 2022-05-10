著作《如何謀殺親夫》走紅 作家涉殺夫案被捕獄中「說溜嘴」認了

美國奧勒岡州作家南西（未戴口罩者）因為言情小說《如何謀殺親夫》一書走紅，卻因為涉嫌持槍射殺丈夫遭到司法審判。（美聯社）

2022/05/10 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧勒岡州作家南西（Nancy Crampton Brophy）因為言情小說《如何謀殺親夫》一書走紅，卻因為涉嫌持槍射殺丈夫遭到逮捕，該案進入法律程序，本週案情迎來重大轉折；南西的獄友表示，她疑似在談天中說溜了嘴，無意間承認自己殺了丈夫。

綜合外媒報導，該案承辦檢察官奧佛史崔特（Shawn Overstreet）申請新證人出庭作證，據其說法，南西的獄友雅各布斯（Andrea Jacobs）有重要證詞，南西曾在無意間向她說溜嘴，「布羅菲女士向大鳥展翅般展張開她的雙臂，說『當槍擊發生時，我就在這麼遠的地方』」，接著又糾正自己的說法，稱槍擊案其實在近距離發生。

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雅各布斯在偵訊時供稱，南西語畢後顯得有點尷尬，之後兩人的相處也變得尷尬，但雅各布斯向律師強調，自己並不想當「抓耙仔」。該案承辦法官是否會允許雅各布斯出庭作證尚未明朗。

2018年6月，南西63歲名廚丈夫被人發現陳屍烹飪教室內，身上有致命性槍傷，時年68歲的南西因為警方偵辦方向一度躲過嫌疑追查，但當年9月遭警方認為涉嫌重大，依謀殺及非法使用武器等罪嫌逮捕，動機疑為因財務問題而貪圖150萬美元保險金。

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