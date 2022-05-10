溫州特斯拉連環撞真相曝！ 駕駛錯把油門當剎車 還捏造車輛暴衝

日前中國車主開特斯拉與多輛汽車發生碰撞事故，當時聲稱因車輛暴衝導致事故發生，但經過鑑定後發現狀況與車主描述不符，最後車主坦承自己錯把油門當剎車，卻捏照事實來詆譭特斯拉公司。（路透）

2022/05/10 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕2020年8月中國溫州發生一起特斯拉事故，一輛特斯拉Model 3駛入停車場後與多輛汽車發生碰撞事故，車主當時聲稱因車輛當時突然加速、自己踩下剎車沒有反應，導致事故發生，但經過鑑定後發現狀況與車主描述不符，最後車主坦承自己錯把油門當剎車，卻捏造特斯拉暴衝剎車失靈來詆毀特斯拉公司。

綜合中國媒體報導，2020年8月，溫州一名特斯拉Model 3車主駕駛車輛駛入停車場後，突然連續撞了十幾輛車才停下來，事故不僅造成了10餘輛汽車受損，事故車輛也損毀嚴重，車主賠償損壞車輛的費用超過40萬元人民幣（約新台幣177.4萬），車主本人也重傷，經搶救後撿回一命。

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事後車主在社交平台上表示因車輛當時突然加速、自己踩下剎車沒有反應，導致事故發生，強調自己是駕齡十餘年，絕對不會犯「剎車、油門踩錯」的低級失誤，不過鑑定後發現事故過程中剎車板從未被踩下，車主在交警部門做筆錄，也承認當時沒有踩剎車。

車主最後遭特斯拉公司告上法院，法院宣判，車主在鑑定意見書和事故認定書作出後，依然在社交平台上發佈有關與事實不符的有關損害原告聲譽的信息，造成外界對特斯拉汽車的錯誤認知，已經構成名譽侵害，判賠5萬元（約新台幣22.2萬）及公開道歉。

車主最後在網路上公開道歉，他在道歉書中寫到，事故是因為他慌亂之下錯把油門當成剎車所致，事故當天他「踩一下剎車，結果踩錯了，把油門當剎車了」，事後他覺得「心有不甘」，從當年8月中旬開始在網路及媒體，持續捏造「特斯拉自動加速剎車失靈」、「珍愛生命遠離特斯拉」等內容，來侮辱和詆毀特斯拉公司和其所生產的汽車。

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