野生豹落住宅區慘遭人員持木棍圍毆 驚險畫面全都錄

印度哈里亞納邦7日發生野生豹闖入住宅區事件。（翻攝推特）

2022/05/10 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕印度哈里亞納邦7日發生野生豹闖入住宅區事件，令人訝異地是，到場處理的相關人員竟然未著防護設備，手拿棍棒便上前與嚴重受到驚嚇的豹抵抗，過程被人錄影曝光，引發關注。

綜合外媒報導，事發於印度當地7日晚間，一隻野生豹闖進住宅區，在牆邊被居民目擊，隨即有人通報，區政府、警察單位與野生動物部門獲報後立刻派遣人力前往處理，驚人的是，相關人員未著防護設備，身著常服、手持木棍便上前處理，幾十名居民則在旁圍觀。

請繼續往下閱讀...

豹遭到包夾，受到嚴重驚嚇，隨即試圖反擊，掛在一人身上撕咬，馬上被其他人用木棍毆打，嚇得牠鬆口轉頭想跑，不過最終被施打鎮靜劑後帶走。相關單位人員有多人受傷，其中包括野生動物官員、護林員、博士和2名督察。

傷者很快被送往醫院，目前只餘1名傷者在院，其他人已無事出院，野生動物部門接管這隻豹後對牠進行檢查，確認這隻迷途的年輕雄豹沒有受傷，8日上午已將其野放回森林。

Tough day at work for people from police and forest dept.. A couple of them suffered injuries..Salute to their bravery and courage..In the end, everyone is safe..Including the leopard.. pic.twitter.com/wbP9UqBOsF — Shashank Kumar Sawan （@shashanksawan） May 8, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法