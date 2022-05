野生豹落住宅區慘遭人員持木棍圍毆 驚險畫面全都錄

2022/05/10 14:26

〔即時新聞/綜合報導〕印度哈里亞納邦7日發生野生豹闖入住宅區事件,令人訝異地是,到場處理的相關人員竟然未著防護設備,手拿棍棒便上前與嚴重受到驚嚇的豹抵抗,過程被人錄影曝光,引發關注。

綜合外媒報導,事發於印度當地7日晚間,一隻野生豹闖進住宅區,在牆邊被居民目擊,隨即有人通報,區政府、警察單位與野生動物部門獲報後立刻派遣人力前往處理,驚人的是,相關人員未著防護設備,身著常服、手持木棍便上前處理,幾十名居民則在旁圍觀。

豹遭到包夾,受到嚴重驚嚇,隨即試圖反擊,掛在一人身上撕咬,馬上被其他人用木棍毆打,嚇得牠鬆口轉頭想跑,不過最終被施打鎮靜劑後帶走。相關單位人員有多人受傷,其中包括野生動物官員、護林員、博士和2名督察。

傷者很快被送往醫院,目前只餘1名傷者在院,其他人已無事出院,野生動物部門接管這隻豹後對牠進行檢查,確認這隻迷途的年輕雄豹沒有受傷,8日上午已將其野放回森林。

Tough day at work for people from police and forest dept.. A couple of them suffered injuries..Salute to their bravery and courage..In the end, everyone is safe..Including the leopard.. pic.twitter.com/wbP9UqBOsF