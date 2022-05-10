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    野生豹落住宅區慘遭人員持木棍圍毆 驚險畫面全都錄

    印度哈里亞納邦7日發生野生豹闖入住宅區事件。（翻攝推特）

    印度哈里亞納邦7日發生野生豹闖入住宅區事件。（翻攝推特）

    2022/05/10 14:26

    〔即時新聞／綜合報導〕印度哈里亞納邦7日發生野生豹闖入住宅區事件，令人訝異地是，到場處理的相關人員竟然未著防護設備，手拿棍棒便上前與嚴重受到驚嚇的豹抵抗，過程被人錄影曝光，引發關注。

    綜合外媒報導，事發於印度當地7日晚間，一隻野生豹闖進住宅區，在牆邊被居民目擊，隨即有人通報，區政府、警察單位與野生動物部門獲報後立刻派遣人力前往處理，驚人的是，相關人員未著防護設備，身著常服、手持木棍便上前處理，幾十名居民則在旁圍觀。

    豹遭到包夾，受到嚴重驚嚇，隨即試圖反擊，掛在一人身上撕咬，馬上被其他人用木棍毆打，嚇得牠鬆口轉頭想跑，不過最終被施打鎮靜劑後帶走。相關單位人員有多人受傷，其中包括野生動物官員、護林員、博士和2名督察。

    傷者很快被送往醫院，目前只餘1名傷者在院，其他人已無事出院，野生動物部門接管這隻豹後對牠進行檢查，確認這隻迷途的年輕雄豹沒有受傷，8日上午已將其野放回森林。

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