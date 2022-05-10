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    中聯辦見李家超 分析：北京對香港將有更多指導

    李家超以99%高支持度當選香港特首。（彭博資料照）

    李家超以99%高支持度當選香港特首。（彭博資料照）

    2022/05/10 10:30

    〔中央社〕香港候任特首李家超昨天下午拜會中聯辦。中聯辦指出，會推動落實中央對港全面管治權，堅決捍衛國家主權、安全和發展利益。分析指，北京在涉及國家利益與安全問題上會對香港有更多指導。

    李家超在當選香港特首後，昨天（9日）展開拜會之旅。他於昨天下午到訪中聯辦，由中聯辦主任駱惠寧和副主任陳冬在門外迎接。

    根據中聯辦會後發布的新聞稿，駱惠寧首先表示，這次選舉「展現了香港特色民主發展道路的正確與光明前景」，香港在中國大陸「十四五」規劃有重要功能和定位，只要新一屆特區政府和社會各界把握歷史機遇，發揮自身優勢，一定能實現更大作為。

    駱惠寧接著稱，中聯辦作為中央政府駐港機構，將一如既往貫徹執行「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，堅決維護「憲法」和「基本法」確定的憲制秩序；一如既往推動落實中央對港全面管治權，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益；一如既往全力支持行政長官和特區政府依法施政，堅決保持香港長期繁榮穩定。

    明報報導指出，這次發稿的內容，有別於5年前中聯辦向特首林鄭月娥的道賀。

    報導並引述全國港澳研究會副會長劉兆佳的分析指出，這次是北京全面行使管治權並取得成效後首場特首選舉，北京日後在香港發展上將扮演相當重要角色，在涉及國家利益及安全和「一國兩制」全面準確實施的問題上，北京將作出更多指導。

    報導並提及，5年前林鄭月娥當選特首時，先到各地視察，選後第3天才拜訪中聯辦。

    當時，時任的中聯辦主任張曉明向林鄭月娥表示，中聯辦作為中央政府派駐香港的代表機構，將繼續貫徹「一國兩制」方針和香港基本法，認真履行中央政府賦予的職責，全力支持行政長官和特區政府依法施政。他並向林鄭月娥通報了中央政府近期有關行政長官任命的安排事宜。

    李家超昨天上午拜會了特首林鄭月娥，討論政府架構重組與交接事宜，之後又與終審法院首席法官張舉能、立法會主席梁君彥會面。下午拜訪了4個北京駐港機構，包括中聯辦、駐港國家安全公署、外交部駐港特派員公署和解放軍駐港部隊。

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