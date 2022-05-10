來自300萬年前！ 英6歲男童海邊撿到史前巨齒鯊牙齒

英國一名6歲男童在海邊撿到史前巨齒鯊牙齒。示意圖，與新聞無關。（美聯社）

2022/05/10 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名6歲男童謝爾頓（Shelton）在英國銀行假期間，與父親一起去薩福克郡的鮑德西海灘玩，兩人在海灘上撿貝殼，沒想到卻在沙子與鵝卵石間發現「又大又重」史前巨齒鯊牙齒，父子倆經其他海灘旅客提醒，才意識到此顆石頭重要。此顆化石也已專家認證為「史前巨齒鯊牙齒」。

綜合外電報導，謝爾頓所發現的「史前巨齒鯊牙齒」長達10公分，在東英吉利大學工作的進化生物學家加羅德（Garrod）檢視後照片說，「他從薩米這麼大的時候就開始尋找，但一直沒有找到」。謝爾頓是近300萬年來第1個觸摸到它的人，這是有史以來最大型的食肉鯊魚的牙齒，這顆牙齒將引起整個古生物學界的興趣。

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謝爾頓父親說，謝爾頓很開心，他將「史前巨齒鯊牙齒」帶到學校，同學們都驚呆了，他也每晚都將「史前巨齒鯊牙齒」放在床邊一起入眠。謝爾頓更獲得當地「探撿家」徽章，他還興致勃勃再去海邊挖出更多化石。

根據英國「BBC」報導，「史前巨齒鯊牙齒」生活在大約2000萬年前，遠在6500萬年前恐龍滅絕之後，約末在300萬年前滅絕，牠們是食肉動物，最愛捕食鯨魚，且沒有任何天敵，牠們曾經統治了南極州以外的所有海洋。

「每日郵報」報導，大英博物館認為，巨齒鯊是有史來最大鯊魚，身形藉於15至18公尺之間，更是如今大白鯊3倍大。因為鯊魚每隔1到2週就會失去1組牙齒，一生中會掉掉多達4萬顆牙齒。除南極洲外，每個大陸都發現牙齒。

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