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    習下鬥爭令護航清零政策 專家：可見廣受黨高層質疑批評

    中國國家主席習近平。（美聯社）

    中國國家主席習近平。（美聯社）

    2022/05/10 10:20

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，各地防疫亂象百出，中國國家主席習近平上週重申「毫不動搖堅持清零」的抗疫方針，力道相當嚴厲，有外媒對此刊文分析習此番發言背後的脈絡。

    《美國之音》刊文指出，習近平上週主持政治局常委會時發表談話，為廣受爭議的防疫政策辯護背書，他強調，舉國上下應毫不動搖地堅持動態清零，要求「堅決跟一切歪曲、懷疑、否定中國防疫政策的言論作鬥爭」。

    《北京之春》榮譽主編胡平受訪時表示，從習近平的發言中可以看出，習力推的防疫措施無疑受到黨內高層的批評與質疑，「導致他高調發出堅決鬥爭的嚴厲警告」。

    胡平補充，習近平防疫措施顯然遭遇到嚴峻的挑戰，他說，過去在3月17日及4月29日，中共中央政治局常委會為討論疫情分別召開過兩次會議，但在上月29日會議結束後不到一週，5月5日又開疫情分析會議，「如果不是黨內出現強大異議與質疑，為何剛開完會又要開會呢？」

    獨立學者張傑則認為，習近平現不惜一切代價維護自己獨尊地位，「在20大之前不容許個人權威與權力受到任何挑戰」。

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