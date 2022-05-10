敖德薩又遭俄軍攻擊 歐洲理事會主席中斷會議躲彈襲

因俄軍發射飛彈攻擊敖德薩，米歇爾中斷會議前往避難。（法新社）

2022/05/10 08:46

〔即時新聞／綜合報導〕位於烏克蘭西南部的港口城市敖德薩（Odesa）於週一（9日）兩度遭到俄軍飛彈攻擊，在敖德薩遇襲之際，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）正與烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）會面，俄軍彈襲也迫使兩人必須離開會談場地，轉往防空洞躲避襲擊。

綜合外媒報導，一名歐盟官員指出，米歇爾在敖德薩與烏克蘭總理什米加爾會面，米歇爾在敖德薩親眼目睹被戰火摧毀後的市容，同時也聽取了烏克蘭海軍司令對於當前局勢的一系列簡報。就在米歇爾與什米加爾開會期間，俄軍對敖德薩發射飛彈，與會者必須暫時中斷會議以躲避攻擊。歐盟官員表示，米歇爾與什米加爾前往防空洞避難後，仍持續進行討論。

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米歇爾在敖德薩發表談話時表示，他想向烏克蘭總統澤倫斯基和烏克蘭人民確認，歐盟將提供最大的支持，盡可能提供軍事裝備給烏克蘭。米歇爾強調：「我們知道，烏克蘭人民正在為你們的祖國、孩子的未來、你們的自由而戰，但你們也在為我們共同的歐洲原則、價值觀以及民主而戰，這就是為什麼我們有責任盡可能支持你們。」

澤倫斯基也對米歇爾的談話表達感謝，並說：「在這艱難時刻，你勇敢發聲、親臨敖德薩不僅受到烏克蘭人民歡迎，也讓許多人非常感激。」

米歇爾與什米加爾前往防空洞避難後，仍持續進行討論。（法新社）

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