為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    斯里蘭卡動亂加劇 議員擊傷民眾後飲彈

    斯里蘭卡財政危機引爆政治動盪，總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）今天辭職，反政府群眾縱火焚毀內閣一位部長的房舍。（路透）

    斯里蘭卡財政危機引爆政治動盪，總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）今天辭職，反政府群眾縱火焚毀內閣一位部長的房舍。（路透）

    2022/05/09 23:24

    〔中央社〕斯里蘭卡因經濟危機引起的社會動盪加劇，至少130餘人在示威衝突中受傷；此外，1名國會議員開槍射擊示威民眾之後，遭憤怒的民眾包圍，飲彈自盡。

    「印度時報」（Times of India）今天報導，即使斯里蘭卡總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）已宣布緊急狀態，警方也開始實施宵禁，但無法阻止示威民眾走上街頭。

    根據報導，示威民眾與政府的支持者在全國多處爆發肢體衝突，至少造成2人死亡、130餘人受傷。

    報導並稱，執政黨國會議員阿圖科拉拉（Amarakeerthi Athukorala）在尼坦布瓦鎮（Nittambuwa）向兩名阻擋他座車的民眾開槍，之後逃到附近大樓躲藏。然而民眾緊追而至，阿圖科拉拉於是飲彈自盡。

    另方面，斯里蘭卡總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）下午在推特宣布了辭職的消息。他在推特上說：「我已向總統遞出辭呈，立即生效。」

    馬興達．拉賈帕克薩與總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩與是親兄弟，示威民眾要求2人都要下台，並歸還貪汙得來的國家財富。

    基於地緣關係，印度媒體極為關注斯里蘭卡的政治局勢。

    斯里蘭卡正面臨1948年獨立以來的最嚴重經濟危機，主因是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創觀光業及移工匯款，導致政府無力償還外債，並暫停進口許多民生物資，導致物資缺乏及價格飆漲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    加入一帶一路引火自焚 斯里蘭卡總理下台謝罪
    2022/05/09 21:14

    加入一帶一路引火自焚 斯里蘭卡總理下台謝罪
    斯里蘭卡經濟崩潰 財長：流動性儲備幾乎為零
    2022/05/05 14:54

    斯里蘭卡經濟崩潰 財長：流動性儲備幾乎為零

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    斯里蘭卡求助中國 展開債務再融資談判
    2022/04/26 16:26

    斯里蘭卡求助中國 展開債務再融資談判
    跌不停！斯里蘭卡股市昨狂瀉近13％ 今再跌逾8％摜破6900點關卡
    2022/04/26 15:53

    跌不停！斯里蘭卡股市昨狂瀉近13％ 今再跌逾8％摜破6900點關卡

    報酬率大超車！「這時刻」加碼勝率大增？
    斯里蘭卡經濟危機 學生包圍總理官邸要求下台
    2022/04/24 23:39

    斯里蘭卡經濟危機 學生包圍總理官邸要求下台
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播