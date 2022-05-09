一圖了解烏俄戰況！ 烏軍將切斷俄邊境補給 亞速營激戰札波羅熱

專門製作烏俄戰爭地圖的推特用戶Ukraine War Map今日po出最新烏克戰況。（圖擷取自@War_Mapper推特）

2022/05/09 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，烏軍奮勇作戰，逐漸收復先前被俄軍佔領的國土，有消息指出，烏軍對俄國境內與俄軍補給線的打擊，讓俄軍對烏克蘭侵略的攻勢變得遲緩。

專門製作烏俄戰爭地圖的推特用戶Ukraine War Map今日po出1張圖片，頓巴斯地區的烏軍從波帕斯納（Popasna）撤出，因為該地方被俄軍轟炸而失去戰略價值，此外俄軍想從盧比日內（Rubizhne）渡河襲擊，但被烏軍擊退，札波羅熱（Zaporozhye）地區雙方激烈交火，亞速營基輔支隊在里艾伯列（Hulyaipole）多次擊退俄軍攻勢與襲擊俄軍據點。

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烏軍在哈爾科夫的進展順利，開始陸續收復一些村莊，會將攻勢轉往俄國邊界，切斷來自別爾哥羅德的俄軍補給，烏軍對俄國的境內攻擊仍然有效，使得俄軍前線推進速度緩慢。

英國國防部今日也在官方推特表示，俄軍戰爭初期宣稱會像外科手術一樣精準和快速侵略烏克蘭，烏克蘭的其他城市不必擔心被牽連，但隨著時間推進，俄軍損失與彈藥庫存已經嚴重損耗，這使俄軍開始使用庫存的老化彈藥，但這些武器不精準且很容易被攔截，證明了俄軍在戰爭中沒有精準攻擊能力，無差別的轟炸使得許多無辜烏國人民死傷，也暴露了俄羅斯根本不在乎烏克蘭民眾的死活。

One area to pay attention to is the Siverskyi Donets river, South of Kreminna, where there has been heavy fighting after ???????? attempted to make crossings. pic.twitter.com/pMCsrtJlUL — Ukraine War Map （@War_Mapper） May 9, 2022

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ZS4aYLi4O3



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/9AdJqkOLMg — Ministry of Defence ???????? （@DefenceHQ） May 9, 2022

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