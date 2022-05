一圖了解烏俄戰況！ 烏軍將切斷俄邊境補給 亞速營激戰札波羅熱

2022/05/09 16:17

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭,烏軍奮勇作戰,逐漸收復先前被俄軍佔領的國土,有消息指出,烏軍對俄國境內與俄軍補給線的打擊,讓俄軍對烏克蘭侵略的攻勢變得遲緩。

專門製作烏俄戰爭地圖的推特用戶Ukraine War Map今日po出1張圖片,頓巴斯地區的烏軍從波帕斯納(Popasna)撤出,因為該地方被俄軍轟炸而失去戰略價值,此外俄軍想從盧比日內(Rubizhne)渡河襲擊,但被烏軍擊退,札波羅熱(Zaporozhye)地區雙方激烈交火,亞速營基輔支隊在里艾伯列(Hulyaipole)多次擊退俄軍攻勢與襲擊俄軍據點。

請繼續往下閱讀...

烏軍在哈爾科夫的進展順利,開始陸續收復一些村莊,會將攻勢轉往俄國邊界,切斷來自別爾哥羅德的俄軍補給,烏軍對俄國的境內攻擊仍然有效,使得俄軍前線推進速度緩慢。

英國國防部今日也在官方推特表示,俄軍戰爭初期宣稱會像外科手術一樣精準和快速侵略烏克蘭,烏克蘭的其他城市不必擔心被牽連,但隨著時間推進,俄軍損失與彈藥庫存已經嚴重損耗,這使俄軍開始使用庫存的老化彈藥,但這些武器不精準且很容易被攔截,證明了俄軍在戰爭中沒有精準攻擊能力,無差別的轟炸使得許多無辜烏國人民死傷,也暴露了俄羅斯根本不在乎烏克蘭民眾的死活。

One area to pay attention to is the Siverskyi Donets river, South of Kreminna, where there has been heavy fighting after ???????? attempted to make crossings. pic.twitter.com/pMCsrtJlUL