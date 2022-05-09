NHK轉播長跑賽事 攝影亂入跑道害跑者被電線勒脖

日本東京國立體育場7日晚間舉行1萬公尺錦標賽，但有日本放送協會（NHK）的攝影人員竟闖入跑道，電線更因此勒住剛好要通過的跑者。（圖擷自YouTube）

2022/05/09 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京國立體育場7日晚間舉行1萬公尺錦標賽，但有日本放送協會（NHK）的攝影人員竟闖入跑道，電線更因此勒住剛好要通過的跑者，並對後方的數名跑者造成影響，NHK為此出面道歉，並表示將徹查此事以防日後再度發生類似情況。

日媒消息指出，日本東京近日舉行1萬公尺錦標賽，負責轉播的NHK卻發生攝影人員闖入跑道並導致跑者受傷的意外。根據日媒報導及網路畫面可看到，當天晚上一名扛著攝影機的NHK攝影人員突然闖入跑道，並逗留了數秒，後方的同事雖嘗試提醒仍來不及，結果迎面而來的跑者三田真司雖沒撞上該名攝影，脖子卻被接著攝影機的電線勒住。

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在電線與跑者纏住後，並拉扯到攝影機後，該名攝影才察覺不對，趕緊鬆開攝影機，跑者也自行拉開電線脫困，這2名NHK的攝影工作人員也才趕緊返回圈內，後方緊跟而來的其他4名跑者也被迫趕緊放慢速度，差點與他們撞成一團。報導提到，其中一度被電線勒住的三田真司後續反應頸部疼痛，所幸經就醫檢查後暫未發現異常。

在事件引發外界爭議後，日本田徑聯合會強調這種情況不應該發生，NHK也出面對受影響的選手及參與比賽的所有人員道歉，並表示對此是嚴肅看待，後續將徹查當時的情況及了解原因，並採取措施以防日後再度發生類似情況。

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#NHK さぁ...コース内に入って良いわけないよね????????❓

日本東京國立體育場7日晚間舉行1萬公尺錦標賽，但有日本放送協會（NHK）的攝影人員竟闖入跑道，差點與迎面而來的4名跑者撞成一團。（圖擷自推特）

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