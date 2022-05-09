德國聯邦議院議長訪基輔 商討武器援助與烏國入歐

2022/05/09 04:12

〔中央社〕德國聯邦議院議長巴斯今天訪問基輔，會見烏國總統澤倫斯基，雙方就武器援助與烏國加入歐洲聯盟（EU）相關問題進行討論，並共同紀念二戰受害者。

在與巴斯（Baerbel Bas）會面的影片中，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，確保聯邦議院（Bundestag）批准向基輔交付重型武器，以協助烏國抵禦俄羅斯的攻擊，是國家的「首要任務」之一。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基也要求巴斯與聯邦議院支持烏克蘭加入歐盟。烏國若想加入歐盟，必須得到成員國一致同意，且通常需經過耗時多年的複雜談判。

巴斯告訴德國「萊因郵報」（Rheinische Post），她向澤倫斯基保證，德國將持續支持烏克蘭為其存亡而戰。

兩人也同意，和平不應由俄羅斯單方面決定，「我們同意，和平不能由俄羅斯單方面說了算，而要透過公平的和平協議來促成。」

巴斯還說，關於烏克蘭入歐一事，「聯邦議院將加快所有必要程序。」

德國先前已同意向基輔提供包括自走砲在內的重型武器，一改長期以來因過去的納粹歷史而不向戰區提供重型武器的政策。1110509

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法