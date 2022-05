擁抱烏克蘭第一夫人 美國第一夫人母親節「突訪」烏克蘭！

2022/05/08 22:56

〔即時新聞/綜合報導〕在國務卿布林肯(Antony Blinken)、國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)等美國政要相繼訪問烏克蘭後,美國第一夫人吉兒(Jill Biden)母親節(8日)這天也突襲造訪烏國,並與烏克蘭第一夫人奧琳娜(Olena Zelenska)會面。

根據《CNN》報導,為表達力挺烏克蘭,吉兒本月6日已飛抵東歐,在該地區進行為期4天的訪問,除了探視烏國難民,此舉也重申美方支持烏國的承諾。而今天,吉兒突然現身烏克蘭境內,因為事前沒有消息指她的行程包含走訪烏國,這次「突襲」引發外界關注。

吉兒8日來到烏國西南方小城烏日霍羅德(Uzhhorod),並在那裡會見了烏總統澤倫斯基的妻子奧琳娜,雙方一見面便互相擁抱,吉兒也獻了一束花給奧琳娜,傳達她對奧琳娜隨同丈夫留在烏國一同守衛家園的敬佩,而這次也是奧琳娜自2月24日俄羅斯入侵以來首次公開露面,兩人在當地一間目前作為烏國難民臨時住所的學校促膝長談。

吉兒表示,這場戰爭相當殘酷,美國想讓烏克蘭知道,美國人與烏國人永遠同在。

The moment First Ladies Jill Biden ???????? and Olena Zelenska ????????met today in Uzhhorod, Ukraine pic.twitter.com/9UsdBBA6Eh