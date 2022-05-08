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    擁抱烏克蘭第一夫人 美國第一夫人母親節「突訪」烏克蘭！

    美國第一夫人吉兒（左）8日突訪烏克蘭，與烏克蘭第一夫人奧琳娜（右）會面。（美聯社）

    美國第一夫人吉兒（左）8日突訪烏克蘭，與烏克蘭第一夫人奧琳娜（右）會面。（美聯社）

    2022/05/08 22:56

    〔即時新聞／綜合報導〕在國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等美國政要相繼訪問烏克蘭後，美國第一夫人吉兒（Jill Biden）母親節（8日）這天也突襲造訪烏國，並與烏克蘭第一夫人奧琳娜（Olena Zelenska）會面。

    根據《CNN》報導，為表達力挺烏克蘭，吉兒本月6日已飛抵東歐，在該地區進行為期4天的訪問，除了探視烏國難民，此舉也重申美方支持烏國的承諾。而今天，吉兒突然現身烏克蘭境內，因為事前沒有消息指她的行程包含走訪烏國，這次「突襲」引發外界關注。

    吉兒8日來到烏國西南方小城烏日霍羅德（Uzhhorod），並在那裡會見了烏總統澤倫斯基的妻子奧琳娜，雙方一見面便互相擁抱，吉兒也獻了一束花給奧琳娜，傳達她對奧琳娜隨同丈夫留在烏國一同守衛家園的敬佩，而這次也是奧琳娜自2月24日俄羅斯入侵以來首次公開露面，兩人在當地一間目前作為烏國難民臨時住所的學校促膝長談。

    吉兒表示，這場戰爭相當殘酷，美國想讓烏克蘭知道，美國人與烏國人永遠同在。

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