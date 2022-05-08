疑三餐都吃「垃圾食物」 中國16歲少女罹晚期胃癌

中國寧波市一名16歲的女孩被診斷出胃癌晚期手術切除整顆胃，原因疑似因三餐不正常用泡麵等食物代替。示意圖。（資料照）

2022/05/08 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國寧波市一名16歲的女孩從小愛吃零食，三餐幾乎都吃垃圾食物，之後因肚子痛吃不下東西就醫，隨後被診斷出胃癌晚期，年紀輕輕就接受全胃切除手術。

綜合中媒報導，這名16歲的女孩因父母長期在外工作，平時與祖母同住，確診前的幾年間幾乎沒有「三餐」的概念，通常都以麵粉或豆皮製的辣條、燒烤、泡麵代替正餐，半年前因肚子痛吃不下東西，父母才放下工作帶她就醫，一檢查竟發現已經是胃癌晚期，隨後動手術將全胃切除，目前仍在接受術後化療。

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不過，也有醫生說，致癌的因素有很多，雖然有些垃圾食物有致癌的風險，但年紀這麼小就得胃癌，遺傳的可能會更大一些，食物只是其中一個誘因，並表示胃癌是先天與後天綜合作用的結果。

此外，我國衛福部官網也提供民眾保「胃」3招：「健康飲食、規律運動、及時檢查」，少吃醃製及煙燻食品多蔬果、戒菸節酒、避免共用餐具，每週運動3次、每次30分鐘、每分鐘心跳至少達130下，另外如有腸胃不適症狀應及早就醫，有胃癌家族史的民眾，應定期接受檢查，以此呼籲民眾遠離胃癌的威脅必須從生活做起。

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