聽！ NASA公布黑洞聲音 能量約1億顆恆星爆炸

將音波數據聽覺化，NASA讓你聽到黑洞聲音。圖為黑洞的藝術想像圖。（圖擷取自NASA官網）

2022/05/08 16:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕黑洞是會發出聲音的，且黑洞發出的聲波是單一音符，它不是一首歌或和絃，而是一個低音！美國航太總署（NASA）近日釋出了將英仙座星系團中心黑洞的數據聽覺化的影片，並且與過去不同，這次用以聽覺化的數據是來自NASA錢卓拉X射線天文台（Chandra X-ray Observatory）所發現的音波數據。

2002年，天文學家用錢卓拉X射線天文台太空望遠鏡觀測到了一種聲波，在距離地球2億多光年的英仙座星系團（Perseus cluster）氣體中盪起的漣漪。這是人類至今發現的最大的聲音，產生此聲音的能量約相當於1億顆恆星爆炸，該聲波振幅非常的大，波長也很長。

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但是這個聲音人類是聽不到的，因為其聲波的頻率非常小，這種噪音比中音C低了大約57到58個8度音階，大約是降B音頻。

NASA官網介紹，人們通常認為太空中沒有聲音，因為太空大部分都是真空狀態，沒有介質可以傳遞聲波。但事實上，星系團含有包裹住無數星系的大量氣體，這些氣體為聲波傳遞提供了介質。

而在這次新的英仙座星系團中央黑洞音波數據聽覺化中，該局提取先前天文學家所確認、從黑洞往外發射的音波，經由再合成技術將其音高提高57和58個8度，以達到人類的聽覺範圍內。

NASA在推特上發布了這一黑洞聲音，讓人們一聽為快。影片中類似雷達掃描的圖像則可以讓你辨識當前聲音所來自的方向。

If a black hole erupts in space and no one is around to observe it, does it make a sound?



Not to worry; the @ChandraXray Observatory is here with new #BlackHoleWeek sonifications from galaxy clusters far, far away. Listen: https://t.co/yGu0RuP7TX pic.twitter.com/6rAgJafmAa — NASA （@NASA） May 5, 2022

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