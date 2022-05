聽！ NASA公布黑洞聲音 能量約1億顆恆星爆炸

2022/05/08 16:10

〔編譯陳成良/綜合報導〕黑洞是會發出聲音的,且黑洞發出的聲波是單一音符,它不是一首歌或和絃,而是一個低音!美國航太總署(NASA)近日釋出了將英仙座星系團中心黑洞的數據聽覺化的影片,並且與過去不同,這次用以聽覺化的數據是來自NASA錢卓拉X射線天文台(Chandra X-ray Observatory)所發現的音波數據。

2002年,天文學家用錢卓拉X射線天文台太空望遠鏡觀測到了一種聲波,在距離地球2億多光年的英仙座星系團(Perseus cluster)氣體中盪起的漣漪。這是人類至今發現的最大的聲音,產生此聲音的能量約相當於1億顆恆星爆炸,該聲波振幅非常的大,波長也很長。

但是這個聲音人類是聽不到的,因為其聲波的頻率非常小,這種噪音比中音C低了大約57到58個8度音階,大約是降B音頻。

NASA官網介紹,人們通常認為太空中沒有聲音,因為太空大部分都是真空狀態,沒有介質可以傳遞聲波。但事實上,星系團含有包裹住無數星系的大量氣體,這些氣體為聲波傳遞提供了介質。

而在這次新的英仙座星系團中央黑洞音波數據聽覺化中,該局提取先前天文學家所確認、從黑洞往外發射的音波,經由再合成技術將其音高提高57和58個8度,以達到人類的聽覺範圍內。

NASA在推特上發布了這一黑洞聲音,讓人們一聽為快。影片中類似雷達掃描的圖像則可以讓你辨識當前聲音所來自的方向。

