為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    聽！ NASA公布黑洞聲音 能量約1億顆恆星爆炸

    將音波數據聽覺化，NASA讓你聽到黑洞聲音。圖為黑洞的藝術想像圖。（圖擷取自NASA官網）

    將音波數據聽覺化，NASA讓你聽到黑洞聲音。圖為黑洞的藝術想像圖。（圖擷取自NASA官網）

    2022/05/08 16:10

    〔編譯陳成良／綜合報導〕黑洞是會發出聲音的，且黑洞發出的聲波是單一音符，它不是一首歌或和絃，而是一個低音！美國航太總署（NASA）近日釋出了將英仙座星系團中心黑洞的數據聽覺化的影片，並且與過去不同，這次用以聽覺化的數據是來自NASA錢卓拉X射線天文台（Chandra X-ray Observatory）所發現的音波數據。

    2002年，天文學家用錢卓拉X射線天文台太空望遠鏡觀測到了一種聲波，在距離地球2億多光年的英仙座星系團（Perseus cluster）氣體中盪起的漣漪。這是人類至今發現的最大的聲音，產生此聲音的能量約相當於1億顆恆星爆炸，該聲波振幅非常的大，波長也很長。

    但是這個聲音人類是聽不到的，因為其聲波的頻率非常小，這種噪音比中音C低了大約57到58個8度音階，大約是降B音頻。

    NASA官網介紹，人們通常認為太空中沒有聲音，因為太空大部分都是真空狀態，沒有介質可以傳遞聲波。但事實上，星系團含有包裹住無數星系的大量氣體，這些氣體為聲波傳遞提供了介質。

    而在這次新的英仙座星系團中央黑洞音波數據聽覺化中，該局提取先前天文學家所確認、從黑洞往外發射的音波，經由再合成技術將其音高提高57和58個8度，以達到人類的聽覺範圍內。

    NASA在推特上發布了這一黑洞聲音，讓人們一聽為快。影片中類似雷達掃描的圖像則可以讓你辨識當前聲音所來自的方向。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    太空商機有潛力 SpaceX、亞馬遜喜獲NASA上億合約
    2022/04/21 13:51

    太空商機有潛力 SpaceX、亞馬遜喜獲NASA上億合約
    比4K電視螢幕解析度高10倍！人類史上最清晰太陽照片出爐
    2022/03/28 15:18

    比4K電視螢幕解析度高10倍！人類史上最清晰太陽照片出爐

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    清大解開銀河系巨大泡泡之謎 源自黑洞能量噴發
    2022/03/24 11:50

    清大解開銀河系巨大泡泡之謎 源自黑洞能量噴發
    太空人也撐不住！新研究：「貧血」或成火星之旅一大阻礙
    2022/01/15 19:14

    太空人也撐不住！新研究：「貧血」或成火星之旅一大阻礙
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播