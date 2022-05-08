日經：中國疫苗抗Omicron效力弱 出口量暴跌97％

聯合國統計顯示，各家武肺疫苗4月份的出口量均比去年9月下滑，又以中國國產疫苗下降最多。（路透檔案照）

2022/05/08 15:52

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《日經亞洲評論》8日報導，由於中國國產的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，對高傳染力的Omicron變異株防護力不佳，國藥（Sinopharm）、科興（Sinovac）和康希諾（Cansino）等疫苗的出口量暴跌97％，妨礙中國的疫苗外交計畫。

據報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）統計，國藥、科興和康希諾等3支武肺疫苗4月份合計出口678萬劑，比去年9月的高峰暴跌97％。

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相較之下，由美國輝瑞藥廠和德國BioNTech生技公司研發的BNT疫苗，在4月出口5569萬劑，雖然也比去年9月大幅降低71％，但數量仍是中國疫苗的8倍以上。美國莫德納疫苗同期的疫苗出口量則下滑57％，來到1649萬劑。

英國科技資訊和分析公司Airfinity指出，儘管中國疫苗常用於第1和第2劑，但很少被用作第3劑追加劑。例如，巴基斯坦第3劑使用中國疫苗的比率，比第1劑減少98％，印度減少93％，孟加拉減少92％，巴西則減少74％。

北京諮詢公司Bridge Consulting指出，巴西和印尼的中國疫苗合約去年到期後，都未再續約。

事實上，美、歐、中國等地藥廠開始研發武肺疫苗後，中國很快就向東南亞、中東和南美洲各國供貨，使得中國3支國產疫苗的出口量，在2020年12月至2021年3月間超越BNT疫苗。不過，其中有部分原因是，歐美藥廠率先供貨給歐美國家，使得開發中國家僅能向中國採購。

在那之後，中國疫苗出口量一度被BNT反超，但又在去年9月重新登頂，當時中國國家主席習近平更吹噓道，中國對全球抗疫做出眾大貢獻，但這股動能並未延續。

Omicron變異株去年秋季快速蔓延是一大原因，而中國衛生官員也坦言，中國疫苗防範Omicron的效力不如預防其他病株。香港大學等機構3月發表的研究顯示，4300名接種過2劑疫苗後染疫的受試者中，在重症方面，打科興疫苗的人數是打BNT疫苗的3倍以上。專家指出，中國製的疫苗多屬滅活疫苗，其保護力較BNT、莫德納等mRNA疫苗弱。

英國牛津大學網站「用數據看世界」（Our World in Data）統計，全球對武肺疫苗的需求正在下降，目前每天約施打1050萬劑，比去年底減少71％。

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