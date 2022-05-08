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    「彈簧刀」出鞘！美援烏自殺無人機首建功

    烏軍出動「彈簧刀」無人機，摧毀俄軍步兵防禦工事。（YouTube影片擷圖）

    烏軍出動「彈簧刀」無人機，摧毀俄軍步兵防禦工事。（YouTube影片擷圖）

    2022/05/08 15:18

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在最近的美國對烏克蘭軍援項目當中，備受矚目的莫過於被西方媒體以日語「神風」（kamikaze）稱呼的「彈簧刀」（Switchblade）自殺式無人機。烏克蘭軍方日前公布了一段影片，顯示烏軍第53獨立機械化旅用「彈簧刀」摧毀了俄軍一個步兵防禦工事，據信這是「彈簧刀」在烏克蘭首度出鞘建功！

    五角大廈計劃總共轉移100架「彈簧刀」無人機，其中最先交運的是10架高階版的「彈簧刀- 600」，剩下的 90架是「彈簧刀-300」的版本。這次打擊俄軍的是「彈簧刀-300」。

    第53獨立機械化旅在聲明中說，佔領者如此堅持不懈準備防禦工事，我們便發射「彈簧刀」無人機，以茲「 獎勵」。公開的畫面顯示一架無人機擊中俄軍戰壕附近的防禦工事，至少有2名俄軍狼狽而逃。

    自殺式無人機也是一枚飛彈，但與一般飛彈不同的是，它們可以在目標上方盤旋，等待理想時機，再難以置信的精準度對敵人進行攻擊，這種利器也就是所謂「遊蕩彈藥」（Loitering Munition），或稱「遠程效應」（Long Range Effect）飛彈。

    「彈簧刀」由美國國防承包商「空境」（AeroVironment）所研發，「彈簧刀-300」重量2.5公斤、可以飛行10公里遠，滯空時間約15分鐘，主要用於攻擊人員和輕裝甲車輛。

    最新型的「彈簧刀-600」，重量達24.7公斤，可飛行超過40公里，滯空時間40分鐘，飛行速度更快，還安裝了反戰車彈頭，可以直接攻擊戰車。

    「彈簧刀-300」無人機」重量僅約2.5公斤，配有攝影鏡頭，可擊中11公里以外的目標。（擷取自AeroVironment官網）

    「彈簧刀-300」無人機」重量僅約2.5公斤，配有攝影鏡頭，可擊中11公里以外的目標。（擷取自AeroVironment官網）

    升級版「彈簧刀-600」無人機可遠距獵殺坦克。（擷取自AeroVironment官網）

    升級版「彈簧刀-600」無人機可遠距獵殺坦克。（擷取自AeroVironment官網）

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