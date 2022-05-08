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    炸沉登陸艇影片曝 烏國防部嗆：俄黑海艦隊閱兵式將在海底舉行

    蛇島遭俄軍攻佔後，烏克蘭多次利用無人機成功襲擊，擊沉俄登陸艇。（美聯社）

    蛇島遭俄軍攻佔後，烏克蘭多次利用無人機成功襲擊，擊沉俄登陸艇。（美聯社）

    2022/05/08 10:39

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭爆發後，烏克蘭利用TB2無人機與海王星飛彈多次重創俄黑海艦隊，近日再度以無人機成功炸毀一艘俄國海軍Serna級登陸艇，烏克蘭國防部曝光攻擊影片，狠嗆俄羅斯海軍在勝利日的閱兵是在黑海海底舉行。

    烏克蘭國防部在推特上公開TB2無人機攻擊蛇島的影片，影片，表示烏軍TB2無人機再度襲擊蛇島上的俄軍，一艘俄國海軍Serna級（Project 11770）登陸艇在島上碼頭旁遭到炸毀，登陸艇爆炸後波及周圍俄軍士兵。

    烏克蘭國防部狠嗆，今年5月9日，俄羅斯黑海艦隊的傳統閱兵儀式將在蛇島附近的黑海海底舉行。

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