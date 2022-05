炸沉登陸艇影片曝 烏國防部嗆：俄黑海艦隊閱兵式將在海底舉行

2022/05/08 10:39

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭爆發後,烏克蘭利用TB2無人機與海王星飛彈多次重創俄黑海艦隊,近日再度以無人機成功炸毀一艘俄國海軍Serna級登陸艇,烏克蘭國防部曝光攻擊影片,狠嗆俄羅斯海軍在勝利日的閱兵是在黑海海底舉行。

烏克蘭國防部在推特上公開TB2無人機攻擊蛇島的影片,影片,表示烏軍TB2無人機再度襲擊蛇島上的俄軍,一艘俄國海軍Serna級(Project 11770)登陸艇在島上碼頭旁遭到炸毀,登陸艇爆炸後波及周圍俄軍士兵。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭國防部狠嗆,今年5月9日,俄羅斯黑海艦隊的傳統閱兵儀式將在蛇島附近的黑海海底舉行。

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the "Serna" project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island - at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX