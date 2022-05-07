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    揭習近平「攻台四部曲」 美司令：須助台成為「無法消化的刺猬」

    美國陸軍特種作戰司令部司令克拉克（Richard Clarke）上將表示，美國必須協助台灣成為一個中國「無法消化的刺猬」，來對抗習近平攻台的4個可能做法。（路透資料照）

    美國陸軍特種作戰司令部司令克拉克（Richard Clarke）上將表示，美國必須協助台灣成為一個中國「無法消化的刺猬」，來對抗習近平攻台的4個可能做法。（路透資料照）

    2022/05/07 13:31

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，引發許多關於中國可能對台灣發動戰爭的討論。美國陸軍特種作戰司令部司令克拉克（Richard Clarke）上將表示，中國國家主席習近平在看到西方對俄羅斯侵略烏克蘭做出的反應後，必定會調整攻台計畫，可能會採取4個戰術步驟。

    《美國之音》 報導，克拉克4月30日出席亞利桑那州麥凱恩研究所（McCain Institute）的「賽多納論壇」（Sedona Forum），討論美國如何協助台灣對抗中國，他表示，美國必須協助台灣成為一個中國「無法消化的刺猬」，來對抗習近平攻台的4個可能做法。

    首先，克拉克說，習近平可能從烏克蘭戰爭中學習到，對台灣的進攻必須迅速，中國為了要快速完成攻擊，必須先奪下大城市，而台灣超過200萬人口的大城市約有4、5個，這種城市戰一定要行動迅速。其次，習近平不能花幾個月來集結軍力，因為這會讓國際社會有時間建立一個聯盟來進行對抗，但如果是一次閃電式攻擊就無法組成聯盟。

    第三，他認為，有鑑於西方制裁導致俄羅斯的經濟孤立，習近平會採取行動來避免中國受到經濟制裁的影響，將在採取行動前盡量做好更多準備。最後，在看到俄羅斯總統普廷愈來愈無法引導國際輿論後，習近平將投入更多資源來打訊息戰，可能對台海衝突的新聞報導有更多的管制。

    為了應對中國攻台行動，克拉克表示，美國必須從烏克蘭的經驗來思考，有哪些是美國能做的，以便在近期內建立台灣的抵抗能力和韌性。他說，「我們能把高階武器系統送進一個國家，以便為他們建立那樣的抵抗能力。」

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