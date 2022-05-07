普廷得重病？資深記者爆猛料：下令核攻擊、指揮官也不會甩他

俄羅斯總統普廷。（資料照，美聯社）

2022/05/07 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄2月底爆發戰事後，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）曾下令俄軍「核威懾部隊」進入高戒備，讓外界擔心他恐動用核武，更有傳言稱普廷得了癌症及帕金森氏症。對此，國外資深記者爆料，由於普廷病情嚴重，即便他親令動用核武攻擊，指揮官恐怕也不會甩他。

據英媒《每日郵報》報導，隨著俄軍作戰陷入困境，俄國訴諸核武的可能性提高，上週，俄方幾乎天天都透過官媒放話，稱將透過「核武海嘯」（nuclear tidal wave），徹底摧毀英國及愛爾蘭。

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不過，新聞調查集團《Bellingcat》、曾獲歐洲調查新聞獎的資深記者格羅澤夫（Christo Grozev）則爆料，倘若普廷下令俄軍出動核武，攻擊烏克蘭或西方國家，他的最高指揮官們恐將無視命令，因為俄國許多領銜的軍事、國安官員及寡頭親信，都認為普廷已奄奄一息，病入膏肓。

格羅澤夫接受烏克蘭記者戈登（Dmitry Gordon）訪問時透露：「我無法在未獲情報的狀況下談話，但我曉得，他（普廷）身邊最親近的寡頭圈，聲稱普廷生病了。」

此外，盧比揚卡（Lubyanka，俄國聯邦安全局所在地）約1個月前，向所有各地的聯邦安全局負責人寄出了一封信，上面寫道：「若是你聽說他（普廷）罹患了嚴重的病，我們堅決要求您，不要理會。」而這也讓外界認為，信件的內容，是在說反話。

格羅澤夫認為，普廷奄奄一息也好，病入膏肓也罷，這些都不重要；重點是他周圍的人是這麼想的，這種狀況，改變了普廷身邊的人，需要對他有多效忠的慣例。

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