俄羅斯公民遭白俄判6年徒刑 克里姆林宮允諾協助

俄羅斯公民薩佩佳被白俄羅斯法院判處6年有期徒刑。（路透）

2022/05/06 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕白俄羅斯人權組織維雅斯納（Vyasna）表示，俄羅斯公民薩佩佳（Sofia Sapega）今（6）日被法院判處6年有期徒刑，罪名是「煽動社會仇恨」、「對警方施以暴力或威脅手段」等等。

2021年5月23日，白俄羅斯政府為了抓捕薩佩佳的男友、白俄反對派記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），便通報稱兩人搭乘的班機上有炸彈，更派出一架米格-29戰機伴飛，迫使這架原本要飛往立陶宛的航班改降至白俄首都明斯克（Minsk）。

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不過飛機落地後，薩佩佳與普羅塔塞維奇隨即被捕，並且機上也未發現炸彈的蹤影，歐盟與美國因此事後批評白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）誇張的「劫機行徑」，並實施制裁。

《路透》報導，在判決宣布後，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示將透過管道協助薩佩佳，不過拒絕進一步評論。

而在被問到「你認為這判決是否公正？」時，佩斯科夫回答：「我們非常不樂見有人對我國法院的判決指手畫腳，所以，我們也不會對友好國家白俄的法院判決發表意見。」

薩佩佳的男友普羅塔塞維奇目前尚未被定罪。（法新社）

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