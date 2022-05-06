布林肯政策演說 美媒：將確認中國是美國主要對手

《華爾街日報》報導，美國國務卿布林肯本訂5日、因確診暫時延後發表的中國政策演說，預計將確認美國最大的地緣政治對手是中國，而非俄羅斯。（法新社檔案照）

2022/05/06 19:57

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國國務卿布林肯確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），延後原訂5月5日發表的中國政策演說，不過，美媒《華爾街日報》報導，布林肯的演講將確認美國最大的地緣政治對手是中國，而非俄羅斯。

報導引述為華府提供諮詢的外交政策專家指出，布林肯這次演說預計闡述的對中國策略，應與白宮過去1年來的表述一致，即與盟邦合作以與中國對抗和競爭，同時建立「護欄」，防止競爭變成徹底的敵對。

請繼續往下閱讀...

與盟邦合作方面，美國未來1個月將在亞洲多方接觸。例如，華府下週將與東南亞國家領袖舉行峰會；美國總統拜登更將自2021年初上任以來首次出訪亞洲，5月20日起接連訪問南韓和日本；美國、澳洲、印度和日本領袖的四方安全對話（Quad）將在5月24日舉行。

根據報導，在俄羅斯入侵烏克蘭之際，布林肯預計將凸顯中國與俄羅斯的政治結盟立場，而中俄結盟恰恰違背中國聲稱尊重國家主權和領土完整的立場。

前美國歐巴馬政府中國事務官員、現為智庫亞洲協會（Asia Society）政策研究院副院長羅素（Daniel Russel）表示，現在重述美中關係方向是有意義的，這等於是美國政府在表示，注意來自俄羅斯的國家安全挑戰，但宏觀來看，「美國的主要挑戰，以及美國致力維繫國際秩序的主要挑戰，來自中國」。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）政經學者古德曼（Matthew Goodman）表示，布林肯可能會利用這次演講，把俄羅斯和中國各自帶來的挑戰連結起來，並強調兩者合作對現有全球秩序帶來的風險。

拜登政府已開始著手界定中、俄兩國構成的共同威脅。美國國務院未回覆《華爾街日報》置評請求。

自由亞洲電台報導，美國非營利機構卡特中心中國計畫主任劉亞偉受訪表示，美國的國防戰略點名中國是對美國國安和基於規則的國際秩序最大威脅，「美國政府已經不相信接觸交往政策是與中國合作的方式」，他不認為拜登政府會提出與2017年以來前川普總統完全不同的對中政策。

報導引述美國聖托馬斯大學國際研究與當代語言學系主任葉耀元指出，中國對俄的態度，對美中關係會造成比較大的決裂性，布林肯可能藉此次對中政策講話，呼籲中國表達在烏俄戰爭的立場，「對於美國來講，最大的國家利益挑戰者還是中國，而非俄羅斯」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法