軍情動態》丹麥試射SM2 BLK3A型飛彈 強化海上防空作戰能力

丹麥胡提斐級防空巡防艦3號艦「尼爾斯·尤爾號」試射「標準2型3A批次」防空飛彈。（圖擷取自丹麥武裝部隊）

2022/05/06 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥皇家海軍向美國新購買的「標準2型3A批次」（SM-2 Block IIIA）防空飛彈，已裝填至胡提斐級防空巡防艦3號艦「尼爾斯·尤爾號」（HDMS Niels Juel，F363），並在4日晚間執行實彈試射，強化海上防空作戰能力。

綜合媒體報導，美國國務院在2018年7月，批准向丹麥軍售46枚「標準2型3A批次」防空飛彈及其他相關設備，估計總額為1.52億美元。透過換裝功能更強的Mk45 Mod9目標偵測裝置，強化其攔截低空目標性能，同時也能與丹麥巡防艦的達利思雷達，以及STIR1.8與2.4版本火控系統有效整合。

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丹麥海軍司令部司令米克爾森（Torben Mikkelsen）上將表示，護衛艦具備「標準2型3A批次」飛彈後，將能夠在更遠的距離，擊落可能是敵方的飛機和飛彈。

丹麥防空巡防艦「尼爾斯·尤爾號」是以17世紀丹麥海軍上將尼爾斯·尤爾命名，胡提斐級巡防艦是目前丹麥主要防空艦艇，配備達利思SMART-L長程搜索雷達，以及同公司的APAR空中與水面搜索追蹤雷達，且擁有32管Mk41與24管Mk56垂直發射系統。

除了丹麥，台灣、日本、荷蘭、德國、南韓等國也都採購「標準2型3A批次」。

尼爾斯·尤爾號成功試射丹麥未來主力防空飛彈。（圖擷取自丹麥武裝部隊）

船員將「標準2型3A批次」裝填至尼爾斯·尤爾號上。（圖擷取自丹麥武裝部隊）

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