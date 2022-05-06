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    影響全球黃小玉？俄軍狂盜糧 搶烏克蘭農民機具打斷播種

    有消息人士指稱，俄軍正從烏克蘭農民手中搶奪農業設備和數千噸糧食。圖為援烏的緊急口糧。（歐新社）

    有消息人士指稱，俄軍正從烏克蘭農民手中搶奪農業設備和數千噸糧食。圖為援烏的緊急口糧。（歐新社）

    2022/05/06 00:59

    〔即時新聞／綜合報導〕有多名消息人士週四（5日）向《CNN》透露，俄羅斯軍隊在占領地區搶奪或竊取烏克蘭農民的機具和數千噸糧食，還將大砲對準烏國糧食存放地點。

    根據《CNN》 報導，消息人士指稱，俄軍佔領烏國南部赫爾松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）部分地區後，近幾週加強對這些農業重鎮的控制，搶奪或竊取農民耕種設備和糧食的行動頻繁，不少地方的播種作業被迫中斷和放棄，嚴重威脅世界重要糧倉今年收成。

    基輔經濟學院農業專家尼維耶夫斯基（Oleg Nivievskyi）指出，在俄羅斯入侵前，估計有600萬噸小麥和1500萬噸玉米準備從烏克蘭出口，大部分來自烏國南部，戰爭導致全球糧食供應受到衝擊。而烏克蘭國防部5日也稱，自開戰以來，粗估有約40萬噸糧食被搶走。

    來自赫爾松的農民則向《CNN》提供目擊消息指稱，上月下旬，一群俄羅斯大兵開著掛有克里米亞車牌的卡車，從赫爾松一處村莊的糧倉搶走約1500噸糧食；馬立波市長費多羅夫則分享一段影片，內容顯示數量畫有俄軍「Z」字的卡車從烏克蘭運送糧食到克里米亞。

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