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    創紀錄！ 烏國防部宣布 已經擊落300架俄軍無人機

    烏克蘭國防部製作的慶祝擊落300架俄軍無人機的圖片。（圖擷取自@DefenceU 推特）

    烏克蘭國防部製作的慶祝擊落300架俄軍無人機的圖片。（圖擷取自@DefenceU 推特）

    2022/05/05 14:28

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄軍常以無人機偵察烏軍陣地，但都會被烏軍發現並擊落，烏克蘭國防部做了一張慶祝圖，表示自開戰以來已經擊落了300架俄軍無人機。

    烏克蘭國防部今天在官方推特PO出1張照片，可以看到圖片中寫著300架俄軍無人機不會再為佔領者服務了，還有300架鷹-10（Orlan -10）無人機所排成的墓碑直立在草地上，烏克蘭國防部在推文中表示「300多架無人機再也不會為佔領者服務了，我們正在為地球與天空清除垃圾，為了更接近勝利，提供烏軍重型武器加入光榮的狩獵吧。」

    英國國防部日前在官方推特表示，烏軍目前有大部分的領空制空權，使俄軍無法透過空軍壓制與控制，因為有被烏軍擊落的風險，俄軍軍機只能在烏東、烏南區域活動，給地面部隊提供的支援非常有限，只能在防空區域外進行遠程攻擊，或是改派無人機偵察。

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