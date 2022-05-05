影片曝光！ 烏克蘭掃雷神犬派頓 挖出滿滿未爆彈
2022/05/05 14:37
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭多日，儘管烏軍陸續收復俄軍的佔領區，但俄軍撤退前在許多地方留有未爆彈、地雷、詭雷等，烏克蘭國家緊急服務中心（SES）的搜救犬「派頓（Patron）」工作的樣子也被拍下PO到推特上，萌翻許多網友。
推特帳號「@ukraine_world」昨日在推特PO出一段影片，可以看到派頓在坑洞中挖掘，而旁邊擺放著許多牠挖出的未爆彈，原PO在貼文中表示「這是烏克蘭名犬派頓如何幫助烏克蘭領土排雷。」
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網友們看到貼文後紛紛留言「看到牠狂挖土的樣子我都會很緊張，要保持安全呀派頓」、「多麼驚人的生物，小小一隻卻可以大大保護我們的生命安全」、「真是又聰明又美麗的生物」、「最棒的毛小孩！」、「小英雄要注意安全呀」。
This is how a famous Ukrainian dog Patron helps in demining Ukrainian territory.— UkraineWorld （@ukraine_world） May 4, 2022
Video - @SESU_UA pic.twitter.com/NQTqfgbkFI