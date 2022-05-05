為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    防疫亂象頻傳！北京居民控中國警清早砸門半小時 妻嚇到險流產

    中國北京朝陽區傳出疫情，當地民眾指控，自己無故收到居家隔離通知，警方還大清早跑來砸門，嚇得他懷孕的妻子差點流產。（翻攝youtube）

    中國北京朝陽區傳出疫情，當地民眾指控，自己無故收到居家隔離通知，警方還大清早跑來砸門，嚇得他懷孕的妻子差點流產。（翻攝youtube）

    2022/05/05 11:13

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，為應付上級要求，各式偏激防疫手段盡出；中國北京朝陽區傳出疫情，當地民眾指控，自己無故收到居家隔離通知，警方還大清早跑來砸門，嚇得他懷孕的妻子險流產。

    中國北京朝陽區六里屯近期一段影片引發關注，事發於當日早上6點，並沒有人報警，中國民警卻無預警找來，不說明來意，不給警員編號，只瘋狂砸門，砸門持續約半小時，當事住戶錄影蒐證，懷孕未滿3個月的妻子因為驚嚇而差點流產。

    當事住戶指控，警方聯繫他，質疑「民警上你們家找你，為什麼不開門」；當事住戶表示，自己從疫情低風險區域的杭州出差回北京，社區要求做PCR篩檢他也照做，2次PCR篩檢結果都是陰性，沒有經過疫區，不知為何被要求居家隔離。

    這名住戶不解，表示他希望北京市政府解釋，「我為什麼要被居家隔離，第一我是陰性，我沒有生病；第二我也沒有從風險區回來，我也沒有經過風險區，我為什麼要被居家隔離？」警方則鬼打牆回應，正因為當事住戶是陰性，所以才讓他居家隔離，中國荒謬防疫亂象可見一斑。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    批中央防疫政策混亂 國民黨高市議員建議陳其邁取代陳時中
    2022/05/05 10:51

    批中央防疫政策混亂 國民黨高市議員建議陳其邁取代陳時中
    彰化和美警分局傳3員警確診！全縣累計9警員確診
    2022/05/05 10:46

    彰化和美警分局傳3員警確診！全縣累計9警員確診

    蘇晏霈認「拿好處」連三年不間斷
    確診者咳嗽喉嚨痛 中醫視訊門診開藥助緩解
    2022/05/05 10:39

    確診者咳嗽喉嚨痛 中醫視訊門診開藥助緩解
    疫情升溫 台南藥師完成首例確診者「送藥到府」
    2022/05/05 10:39

    疫情升溫 台南藥師完成首例確診者「送藥到府」

    糖友發燒、食慾減、血糖飆 恐是肺炎
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播