防疫亂象頻傳！北京居民控中國警清早砸門半小時 妻嚇到險流產

中國北京朝陽區傳出疫情，當地民眾指控，自己無故收到居家隔離通知，警方還大清早跑來砸門，嚇得他懷孕的妻子差點流產。（翻攝youtube）

2022/05/05 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，為應付上級要求，各式偏激防疫手段盡出；中國北京朝陽區傳出疫情，當地民眾指控，自己無故收到居家隔離通知，警方還大清早跑來砸門，嚇得他懷孕的妻子險流產。

中國北京朝陽區六里屯近期一段影片引發關注，事發於當日早上6點，並沒有人報警，中國民警卻無預警找來，不說明來意，不給警員編號，只瘋狂砸門，砸門持續約半小時，當事住戶錄影蒐證，懷孕未滿3個月的妻子因為驚嚇而差點流產。

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當事住戶指控，警方聯繫他，質疑「民警上你們家找你，為什麼不開門」；當事住戶表示，自己從疫情低風險區域的杭州出差回北京，社區要求做PCR篩檢他也照做，2次PCR篩檢結果都是陰性，沒有經過疫區，不知為何被要求居家隔離。

這名住戶不解，表示他希望北京市政府解釋，「我為什麼要被居家隔離，第一我是陰性，我沒有生病；第二我也沒有從風險區回來，我也沒有經過風險區，我為什麼要被居家隔離？」警方則鬼打牆回應，正因為當事住戶是陰性，所以才讓他居家隔離，中國荒謬防疫亂象可見一斑。

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