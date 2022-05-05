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    李奧納多再號召關心亞馬遜雨林 巴西總統要他「閉嘴」

    李奧納多長年關注生態保育議題。（路透）

    李奧納多長年關注生態保育議題。（路透）

    2022/05/05 09:22

    〔即時新聞／綜合報導〕好萊塢巨星李奧納多長年關注氣候變遷、生態保育等環境議題，先前還因亞馬遜雨林大火問題與巴西政府槓上。李奧納多近日再發文呼籲巴西年輕族群關注亞馬遜雨林重要性，又引發巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）不滿，要他「最好閉嘴」。

    《CNN》報導，李奧納多在推特寫道，「巴西是亞馬遜雨林和其它對氣候變遷至關重要的生態循環系統的家，在那裡發生的所有事情對我們來說都很重要。年輕的投票族群是為一顆健康星球做出改變的關鍵。」呼籲符合投票年齡的年輕選民註冊參與10月舉行的巴西總統大選。依照巴西法令，成年識字公民皆有投票義務，16至18歲者則可自行決定是否投票。

    對此，波索納洛起先回應，「感謝你的支持，李奧！讓每位巴西公民在即將到來的大選參與投票相當重要，我們的人民將決定是否維持對亞馬遜雨林的主權，還是受到為外國利益服務的騙徒的統治。」

    但波索納洛在與支持者的集會中似乎透露真正的心聲，說「狄卡皮歐得要曉得世界貿易組織領導人說過的話，那就是少了巴西的農業商業，全球就會陷入飢餓。所以，狄卡皮歐最好閉上嘴，不要盡講一些廢話。」

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