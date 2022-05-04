清零無望！專家：COVID在香港已成「地方性流行病」

專家認為武漢肺炎在香港已成「地方性流行病」，清零無望。（彭博）

2022/05/04 23:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港4日通報新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）290例確診、7人離世。由於疫情趨緩，港府陸續放寬防疫限制。英文《南華早報》引述專家看法指出，武漢肺炎在香港，已從大流行（pandemic）過渡到地方性流行病（epidemic ），難以完全清零。

報導提到，港府防疫顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，目前有條件再放寬防疫，但步伐不宜太急。同時他也認為，武肺病毒已經在香港成為「風土病」（地方性流行病），恐清零無望，與病毒共存，是大勢所趨。

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許樹昌在電台節目中提到，上月第一階段放寬後，未見疫情明顯大反彈，疫苗接種率也進一步提高，而單日確診數字降至3位數後，下降速度較慢，據信這是因為武肺病毒在香港已成為風土病，估計病毒始終都會存在於社區，難以完全清零。

許樹昌還認為，目前香港疫情回落，現階段港府未必會推行全民強制檢測，或會留待日後與「大陸」商討通關時，要看「大陸」衛健委官員的看法再決定，而香港未來是否改變抗疫策略，也取決於「大陸」的做法。

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