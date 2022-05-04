對抗中國審查 上海人轉用NFT記錄封城苦難

全球最大的NFT交易平台OpenSea上，出現許多記錄上海封城苦難的作品。（路透）

2022/05/04 19:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕收錄封控下的上海市民無奈、憤怒、哭訴等心聲的短片「四月之聲」，遭官方極力打壓封鎖，中國網民還是靠著各種方法，將影片接力轉發。據《路透》報導，在這場貓抓老鼠的遊戲中，上海居民開始利用區塊鏈技術，將超過一個月的封城苦難記憶，鑄成不可偽造、不可刪除的數位資產「非同質化代幣」（Non-fungible token，NFT），確保它們能被共享並流傳萬世。

簡單來說，區塊鏈是一套公開透明的網路系統，這套一個一個區塊「鏈」起來的系統，就像一種新的記帳方式，透過加密技術，讓所有參與者的電腦共同記帳，因此可以跳過中心化的組織，如銀行等金融機構，而只要有內容被更改，就會馬上被知道。

請繼續往下閱讀...

與比特幣相似，NFT也是一種區塊鏈技術下的虛擬資產。然而，與比特幣等「同質化代幣」（Fungible token）不同，NFT可以代表一個獨特的數位資料，作為虛擬商品所有權的電子認證或憑證，其形式自由多變，可以是一張圖片、一段影片，又或者是一首音樂。

《路透》表示，上海封鎖的NFT鑄幣高潮源於4月22日。當時網民連夜與審查員對抗，接力轉發了為「四月之聲」的6分鐘短片，該短片以類蒙太奇手法呈現，匯集了上海封控各種亂象下的對話錄音，配以上海市黑白空拍畫面。

4月23日，一個名為「imFong」的「翻牆」中國推特用戶在一條被大量轉發的推文中說：「我已經把《四月之聲》的視頻（短片）鑄成了NFT，並凍結了它的元數據。這段視頻將永遠存在於IPFS上。」他指的是「分散式儲存系統星際檔案系統」（InterPlanetary File System）。

文中指出，截至5月2日，在目前與「四月之聲」有關項目共有786個。除此之外，還有數百個與上海封鎖有關的NFT，包括抱怨封鎖的微博貼文、方艙醫院內部的圖片，以及受封鎖生活啟發的各種藝術作品。

方西蒙（Simon Fong，譯音）是一名來自馬來西亞、在上海生活了9年的接案設計師。他以毛澤東時期中共宣傳海報的風格，創作了有關封城生活的諷刺插畫，並將作品鑄成NFT。

從去年底開始，他已成功出售了9件作品，平均售價為0.1以太幣（約合新台幣8562元）。方西蒙說，使用復古的中共宣傳風格，是因為「有些人說封鎖使上海倒退了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法