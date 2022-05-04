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    不只要禁俄羅斯石油！ 歐盟執委會主席透露還將做這些事...

    歐盟執委會主席馮德萊恩表示，除了禁運俄油，歐盟還擬將俄國最大銀行從SWIFT系統中剔除，並禁止俄國國家廣播公司在歐洲廣播頻道播出。（法新社）

    歐盟執委會主席馮德萊恩表示，除了禁運俄油，歐盟還擬將俄國最大銀行從SWIFT系統中剔除，並禁止俄國國家廣播公司在歐洲廣播頻道播出。（法新社）

    2022/05/04 18:39

    〔即時新聞／綜合報導〕為懲罰俄羅斯入侵烏克蘭行動，歐盟執委會今天（4日）提出對俄採取新制裁。主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，除了禁運俄油，還要將俄國最大的銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）從SWIFT系統中剔除，並禁止該國國家廣播公司在歐洲廣播頻道播出。

    根據《CNN》報導，歐盟將採取切斷俄羅斯能源的制裁措施，計畫在6個月內逐步淘汰俄油進口，雖然部分成員國嚴重仰賴俄油，但馮德萊恩表示會朝全面禁運俄油這個方向繼續努力。「確保最大限度地對俄羅斯施加壓力，同時盡量減少對我們經濟的影響。」。

    除此之外，馮德萊恩還在推特上表示，歐盟將列出在烏克蘭首都基輔近郊城鎮布查（Bucha）犯下戰爭罪的名單，日後將追究其責任；將俄羅斯聯邦儲蓄銀行和其他2家銀行從SWIFT系統中移除；在歐洲廣播中禁止3家俄羅斯國有廣播公司，因為他們積極宣傳俄總統普廷的謊言。

    馮德萊恩並未在推文中提及另外2家銀行和3家俄國國有廣播公司的名字。

    馮德萊恩直言：「普廷必須為他的野蠻侵略付出高昂的代價，重要的是國際法，而不是強權。我們希望烏克蘭贏得這場戰爭，日後也必須重建許多東西，因此我提議應該開始為烏克蘭朋友制定一向復甦計畫，該計畫將帶來大量投資以滿足烏國需求和必要的改革。」

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