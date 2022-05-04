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    北京防疫怪招禁2人同時如廁 網友酸爆：非必要不拉屎？

    北京市當局宣布公廁禁止2人同時使用，遭中國網友狠酸。（美聯社）

    北京市當局宣布公廁禁止2人同時使用，遭中國網友狠酸。（美聯社）

    2022/05/04 15:47

    〔即時新聞／綜合報導〕中國北京市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，疫情傳播鏈中出現公廁1傳40的狀況，當局急令加強廁所清消，還宣布公廁禁止2人同時使用，遭中國網友狠酸。

    綜合中國媒體報導，3日0—24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例362例，其中本土病例353例，最多仍為上海260例，北京46例次之，北京在此波疫情已累積約500例確診，北京當局下令各單位做好公廁防疫和公廁保潔人員防護工作，增加公廁消毒次數，還要求對於封控區範圍內廁所應一人一消毒殺菌，禁止2人（含）以上同時如廁。

    相關規定一出立刻引發網友討論，許多人紛紛酸：「非必要不拉屎」、「不要惡意如廁，應憋盡憋」、「接下來不讓吃飯」、「加設公廁外一米線等候區」、「辦公室同一時間只能進一個人，一戶只能進一個人，2人以上一起居住必須禁止」。

    更有網友酸，當局應要執行更徹底的防疫，「防疫不徹底就是徹底不防疫，上公廁還是要出示2小時內核酸證明，出行軌跡細化到具體公廁具體坑位，幾時幾分上了哪些公廁？ 都做不到請勿惡意如廁」。

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