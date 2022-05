怒了？ 以色列允許北約國家向提供以製武器 長釘飛彈也入列

2022/05/04 14:46

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,許多國家見證了俄軍的暴行後,紛紛加大對烏克蘭的援助與俄羅斯的制裁,有消息指出以色列將允許北約國家向烏克蘭提供以色列製的武器。

推特帳號@BabakTaghvaee今日在推特PO出一段影片,可以看到影片中的士兵正在測試長釘(Spike)反裝甲飛彈,飛彈發射後精準命中戰車的砲塔,原PO在貼文中表示「以色列政府允許北約國家向烏克蘭供應以色列製武器,包括了長釘(Spike)反裝甲飛彈,這將會是俄羅斯戰車的一場惡夢。」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)先前聲稱納粹德國領導人希特勒(Adolf Hitler)有猶太人血統,引發猶太國家以色列強烈不滿,以國外交部長拉皮德(Yair Lapid)痛斥:「拉夫羅夫外長的言論令人髮指且不可原諒,也是可怕的歷史錯誤!」沒想到本月3日俄羅斯外交部又指控以色列不懂納粹歷史,支持烏克蘭的「新納粹政權」,讓兩國關係變得緊張。

Israel government has allowed NATO countries supply #Ukraine with Israeli made weapons that includes Rafael Spike anti-tank missiles. These missiles especially their NLOS (Non-Line of Sight) version are nightmare for Russian tanks. I say as whom has tested the missile. (Sim+Live) pic.twitter.com/aWsS0vmvip