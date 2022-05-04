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    怒了？ 以色列允許北約國家向提供以製武器 長釘飛彈也入列

    影片中的士兵正在操作長釘飛彈。（圖擷取自@BabakTaghvaee推特）

    影片中的士兵正在操作長釘飛彈。（圖擷取自@BabakTaghvaee推特）

    2022/05/04 14:46

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，許多國家見證了俄軍的暴行後，紛紛加大對烏克蘭的援助與俄羅斯的制裁，有消息指出以色列將允許北約國家向烏克蘭提供以色列製的武器。

    推特帳號@BabakTaghvaee今日在推特PO出一段影片，可以看到影片中的士兵正在測試長釘（Spike）反裝甲飛彈，飛彈發射後精準命中戰車的砲塔，原PO在貼文中表示「以色列政府允許北約國家向烏克蘭供應以色列製武器，包括了長釘（Spike）反裝甲飛彈，這將會是俄羅斯戰車的一場惡夢。」

    俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）先前聲稱納粹德國領導人希特勒（Adolf Hitler）有猶太人血統，引發猶太國家以色列強烈不滿，以國外交部長拉皮德（Yair Lapid）痛斥：「拉夫羅夫外長的言論令人髮指且不可原諒，也是可怕的歷史錯誤！」沒想到本月3日俄羅斯外交部又指控以色列不懂納粹歷史，支持烏克蘭的「新納粹政權」，讓兩國關係變得緊張。

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