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    俄軍表現差得令人驚訝 英參謀長：情報失利且極度傲慢

    俄軍在烏克蘭至今仍未取得重大戰果。（歐新社）

    俄軍在烏克蘭至今仍未取得重大戰果。（歐新社）

    2022/05/04 14:33

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國入侵烏克蘭超過70天，雙方仍在鏖戰中。令外界議論紛紛的，包括軍容壯盛的俄軍竟在戰事中陷入泥沼，以及指揮調度、後勤補給出現一連串問題。英國國防參謀長羅達金（Antony Radakin）也坦言，俄軍的荒腔走板讓他感到相當驚訝。

    《衛報》報導，羅達金當地時間週二在《華爾街日報》於倫敦舉行的CEO理事會峰會上談到，他相信這場軍事行動是由俄總統普廷主導，且他的獨斷專橫使他越來越受到孤立。

    羅達金說，「俄軍的決策鮮少有改善且每況愈下。俄國會走到這一步讓我們感到驚訝。」羅達金提到，俄國還以為他們能夠在數日內奪取烏克蘭城市，並在30天內掌控整個烏國，如今遭受如此挫敗，是「情報上驚人的失敗和不可置信的傲慢」所造成的結果，「無論他們的終局是什麼樣子，顯然跟他們的開局有著劇烈的落差。」

    羅達金表示，俄國一開始的野心是掌握整個烏克蘭，藉此逼退北大西洋公約組織（NATO）勢力範圍，同時展現俄國的強大實力和威權，「但這一切都失敗了，北約從未如此強大。那些認為烏克蘭人民會選擇臣服俄國的觀點，現在看來相當可笑。」

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