斯洛伐克、匈牙利依賴太深 不挺歐盟禁運俄石油

歐盟有望對俄國實施石油禁運。（路透）

2022/05/04 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟將對俄國祭出第六輪制裁，且涵蓋效果及爭議最大的石油禁運。對此，斯洛伐克和匈牙利已經表態不會支持，因為兩國對俄國的能源依賴程度短時間無法改變。

《美聯社》報導，歐盟委員會提出新的對俄制裁方案，包括逐步禁運俄國石油，27個成員國將於當地時間週三展開討論，預料要數日才會得出結果並生效。

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對此，斯洛伐克經濟部長蘇利克（Richard Sulik）表示，該國唯一的一家煉油廠Slovnaft無法立刻從俄國原油轉換到其它種類的油品上，這項變動所需的技術得耗費數年時間，「因此，我們絕對會堅持豁免。」斯洛伐克的石油供應幾乎完全仰賴俄國，透過蘇聯時期的Druzhba管線輸送。

此外，匈牙利對俄國能源的依賴也相當深。外交部長席賈托（Peter Szijjarto）說，只要制裁項目會使從俄國輸送天然氣或石油到匈牙利受到影響，那麼匈國就不會投票支持，「重點很簡單，不能危害匈牙利的能源供應，因為沒人能指望我們替烏俄戰爭的代價買單。」

至於受到外界高度檢視的德國，已表態能夠支持歐盟的石油禁運制裁，但仍強調這將產生非常沉重的負擔。

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