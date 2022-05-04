稱移民日本會被毒死 中國作家被抓包「離岸愛國」在日發文

中國作家連岳。（圖翻攝自網路）

2022/05/04 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國社群平台強制顯示用戶IP屬地，結果多名愛國網紅竟被發現IP位於國外，其中包括中國「愛國作家」連岳，他被發現IP位於日本，諷刺的是他曾勸網友不要移民日本，以免被邪教組織毒死。

《BBC中文網》報導，連岳的本名叫做鐘曉勇，曾經在中媒《南方日報》擔任記者工作，之後成為專欄作家，時常透過文章表達對中國的家國情懷，並批評西方國家，他曾經在文章中說自己肯定不會移民離開中國，甚至勸讀者不要移民日本，因為遲早會被類似奧姆真理教的組織毒死。

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報導指出，在微博顯示用戶IP屬地後，連岳被發現身在日本，從4月27日開始發表的文章，都被標示在日本發佈，網友紛紛酸他是「離岸愛國主義」，連岳事發後解釋，自己和家人是利用醫療簽證待在日本，並強調自己本月會回中國，甚至發言明志：「生是中國人，死是中國鬼。這一點永遠是確定的」，但仍被網友譏諷：「這或許意味著他患上中國治不好的病」。

連岳另外還補充，以後看見他的文章被標記在英美都請不要責怪，因為他可能是和另一半去旅遊，目前他的微博文章均已刪除。

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