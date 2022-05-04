美：俄侵烏是全球和平最大威脅 義：烏國加入可強化歐盟

美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）3日出席聯邦參議院撥款委員會預算審查聽證會。（路透）

2022/05/04 00:07

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續至今已超過2個月，美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）3日在國會聽證會上警告，全世界正經歷「數10年來對歐洲、或許更是全球和平與穩定的最大威脅」。

密利3日與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）出席聯邦參議院撥款委員會審查國防部預算聽證會，密利說，「俄羅斯侵略烏克蘭，正造成破壞不僅是歐洲、也是我們父執輩以及幾世代以來美國人努力奮戰捍衛的全球和平與穩定之危」。

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根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，密利在開場聲明中，向議員表示，這個世界正變得「愈加不穩定」，「大國之間發生重大國際衝突的可能性，正在增加，而非減少」；而美國正處於「非常關鍵而且具歷史重要性的地緣戰略轉折點」，美軍必須為未來維持戰備並且進行現代化，「如果我們不這麼做，那麼就是置未來好幾個世代的安全於風險之中」。

另外，根據多家外電3日報導，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）3日在向歐洲議會的演說，指俄烏戰爭是「結合了安全、人道、能源和經濟危機」，暴露出現行歐盟機制因應這些危機之不足，呼籲歐盟迅速重新思考其機制，修改歐盟條約，採取「務實的聯邦主義」，簡化決策機制，讓歐盟更強大。

他說，歐盟向東擴張，也是一個關鍵，包括接納烏克蘭，「我們需要完全納入那些對歐盟懷抱著企盼的國家」，他說，義大利支持與阿爾巴尼亞和北馬其頓「立即展開入會談判」，同時加強與科索沃、波士尼亞的磋商，「我們支持所有這些國家加入歐盟，我們也希望烏克蘭成為歐盟的一員」。

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