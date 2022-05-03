拜登走訪洛克希德馬丁工廠 突顯標槍飛彈重要性

美國總統拜登今天前往洛克希德馬丁公司製造標槍反戰車飛彈的工廠參觀，這款武器最近因為幫助烏克蘭對抗俄羅斯入侵，成為聚光燈焦點。圖為拜登2日在白宮參加開齋節活動。（法新社）

2022/05/03 22:10

〔中央社〕美國總統拜登（Joe Biden）今天前往阿拉巴馬州，參觀洛克希德馬丁公司製造反戰車標槍飛彈的工廠，讓這款幫助烏克蘭對抗俄羅斯入侵的武器成為聚光燈焦點。

美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）2日表示，拜登將利用這次訪問，催促國會批准他所提議的330億美元援助烏克蘭計畫，其中包括超過200億美元軍事援助。

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她說，拜登將提醒美國人「我們為什麼要戰鬥，我們為什麼在這場戰爭中支持烏克蘭人，我們會提供哪些裝備和援助…以及為什麼如此迫切要讓這筆資金過關」。

儘管援助烏克蘭不屬於國會不同黨派議員慣常爭吵的主題，但200億美元是個巨大數目，任何立法案都可能成為華盛頓政治兩極化的犧牲品。民主黨籍的拜登為避免出現這種結果，特地前去訪問數十年來一直支持共和黨總統候選人的阿拉巴馬州。

標槍飛彈由洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp.）和雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp.）聯合生產，雷神另外也生產「刺針」（Stinger）防空飛彈。

洛克希德表示，其位在阿拉巴馬州特洛伊（Troy）工廠僱用了600名員工，協助製造5種飛彈，該廠也是唯一一座標槍系統的最後組裝廠，每年可生產2100枚標槍飛彈。

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