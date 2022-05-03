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    紅髮艾德攜手烏克蘭天團 跨國神曲收入將全數捐出

    烏克蘭知名樂團Antytila因成員參戰而停止活動。（歐新社）

    烏克蘭知名樂團Antytila因成員參戰而停止活動。（歐新社）

    2022/05/03 23:59

    〔即時新聞／綜合報導〕英國知名創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）在昨（2）日在Youtube發表與烏克蘭天團Antytila合作改編的新曲MV，除部分場景為烏克蘭戰時所攝外，該歌曲全數收入都將捐出幫助烏克蘭人民。

    《BBC》報導，現因參軍而停止所有工作的Antytila樂團，為烏克蘭最出名的音樂團體之一，這次他們與紅髮艾德合作改編的歌曲〈2step〉收益，都將全數捐出用以幫助烏國人民，讓他們渡過這次的難關。

    對此，Antytila樂團主唱托波利亞（Taras Topolya）表示，「艾德對烏克蘭的人民的遭遇充滿痛心與同情」，他也指出其中部分歌詞，是在博羅江卡（Borodyanka）前線擔任急救人員時所創作的。

    此外，由於該樂團成員已參軍守護母國，MV中部分畫面，更是在烏東前線哈爾科夫（Kharkiv）所取景。

    今年3月，Antytila向英國一場聲援烏克蘭的演唱會主辦方表達遠端演出的意願，也因此在英國一炮而紅，最後卻因從軍的關係而遭到拒絕。當時紅髮艾德便曾拍片表達願與該樂團合作，才讓這首跨國神曲改編出爐。

    相關影音：

    紅髮艾德與烏克蘭Antytila樂團合作發行新的歌曲，收益將用來幫助烏克蘭人民。（路透資料照）

    紅髮艾德與烏克蘭Antytila樂團合作發行新的歌曲，收益將用來幫助烏克蘭人民。（路透資料照）

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