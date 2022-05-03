給你們靠！德總理：支持瑞典、芬蘭加入北約

德國總理蕭茲3日表示，若瑞典與芬蘭申請加入北約，德國將給予支持。圖右為瑞典總理安德森、圖左為芬蘭總理馬林。（美聯社）

2022/05/03 21:23

〔編譯魏國金／台北報導〕德國總理蕭茲（Olaf Scholz）3日承諾，若瑞典與芬蘭爭取加入北大西洋公約組織（NATO）將給予支持。他與來訪的瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）與芬蘭總理馬林（Sanna Marin）共同召開聯合記者會時說，「如果這兩個國家決定隸屬NATO，那麼他們可以信靠我們的支持」。

他說，作為歐洲國家，瑞典與芬蘭「在任何狀況都可以依賴德國的支持，無論是作為北約成員國，或者北約內部做出相關決定之前的時期」。

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彭博報導，在二月下旬俄國入侵烏克蘭，引發芬蘭與瑞典輿論轉向支持加入北約。芬蘭預料本月17日之前，最快下週向北約提出入會申請，而瑞典立場則較不明確。

馬林說，俄國對鄰國的侵略「已徹底改變我們的安全環境」，而且「沒有回頭路」。她說，「俄國已明確表態，他不會堅守歐洲安全的基本原則與國際法規」︰「由於俄國錯誤宣稱有權支配他國的選擇，北約的『開放門戶』（Open Door）政策對我們更加重要」。

安德森表示，她的政府與瑞典國會的各政黨正對國家的安全政策進行分析，結果將在本月13日公佈，她說，「這份剖析包含瑞典未來的國際防衛夥伴，加入北約以及所有選項都在討論中，正如其他國家，瑞典正在適應新局面」。

瑞典外長林德（Ann Linde）上月指出，俄國對這瑞典與芬蘭加入北約的熱望呈現相互牴觸的敘述；一方面俄國一再警告，若這兩國加入北約，將面臨「後果」，另方面則淡化北約有30或32個會員國的重要性。

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