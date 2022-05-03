傳美最高法院擬廢墮胎權 兩派人士法院外示威對峙

美國最高法院正準備推翻「羅訴韋德案」中保障全國合法墮胎權的裁定，消息傳出後，各方關注。（彭博）

2022/05/03 19:14

〔中央社〕數百名支持和反對墮胎人士今夜在美國最高法院前聚集對峙，因為數小時前，美國媒體外洩一份令人震驚的最高法院意見草稿，內容顯示這個美國司法機關可能打算廢除墮胎權。

根據美國政治新聞媒體Politico取得的一份主要意見書（majority opinion）草稿，美國最高法院準備推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）歷史性裁決。當年這項裁決保障了美國的墮胎權。

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法新社報導，位在美國國會山莊一旁的最高法院白色大理石大樓階梯外，支持和反對墮胎人士今晚各據一方擺出陣仗，揮舞標語並相互指責叫囂。

反墮胎人士得意揚揚大喊：「羅訴韋德案要廢了！」支持墮胎人士則高呼：「我的身體我做主！」少數制服警察在現場維持秩序，防止抗議者跨過圍欄闖入法院大樓。

32歲擔任國會助理的研究生柯布（Abby Korb）告訴法新社，她得知報導時「如觸電般震驚」，趕緊與一名友人前來最高法院大樓。她說：「我是一名女性，而我的權利每天不斷被剝奪。」

如同許多自動自發前來示威的其他人，家鄉在威斯康辛州的柯布如今要求訂定聯邦層級法律，保障美國境內墮胎管道。

她表示：「我們需要安全的墮胎管道。因為讓墮胎行為變成非法，不會讓墮胎消失，只會讓它變得更危險。」

人數越來越多的支持墮胎群眾，輪流高聲咒罵大法官阿利托（Samuel Alito），據稱意見書草稿是由他撰寫。他們還呼籲民主黨領袖「做點什麼事」。

來自北卡羅來納州的25歲女子荷倫（Madeline Hren）表示，她非常憤怒。「我打電話給我認識的每個人，告訴他們要非常憤怒。」她手持一面小告示牌，上面畫著一個染血衣架，並寫著「我們不要回到那樣」。

荷倫替聯合國基金會（UN Foundation）工作。她說：「我真的對這件事很生氣。…我沒有哭。我主要只是憤怒。」她如今擔心，墮胎禁令將擴大到她的家鄉北卡羅來納州。

不過，對於反對墮胎人士而言，這是他們慶祝的時刻。他們對支持墮胎陣營大喊：「你們不在乎有人死掉！」

其中55歲女性羅旺（Claire Rowan）表示：「我希望他們（大法官）推翻它。」這位母親共有7名孩子，當中有些陪她前來示威。

她說，她希望人們如今將「請求上帝原諒，好讓國家能夠療癒」。

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