邪門！ 俄羅斯連日處處失火 全國最大出版社倉庫狂燒3小時

2022/05/03 21:20

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯持續入侵烏克蘭,而俄羅斯國內也不時發生爆炸與火災事件,一間位於莫斯科東部哥羅德斯克市(Bogorodsky)、親克里姆林宮的出版社倉庫在今天凌晨突然發生大火,燃燒面積近3.4萬平方公尺,火勢在3小時後才被撲滅。

綜合外媒報導,這間位於哥羅德斯克、親克里姆林宮的出版社Prosveshchenie在倉庫存放大量的教科書和印刷材料,當地時間今天凌晨時分倉庫卻突然發生大火,冒出熊熊大火,滾滾黑煙不斷竄出,影片中可見現場火勢相當兇猛。

對此,俄羅斯緊急情況部發言人指出,這場大火一路延燒至凌晨3時才被撲滅,燃燒面積將近3.4萬平方公尺。

報導也提到,Prosveshchenie是俄羅斯最大和歷史最悠久的出版社,主要為俄羅斯學校出版教育書籍,「Prosveshchenie」在俄語中的意思是「啟蒙」。

Prosveshchenie在俄羅斯入侵烏克蘭當天,就要求員工盡量刪除教科書上關於烏克蘭和基輔的內容,包含相關歷史、地理和文學。

There is a large fire at the warehouse of the Pro-Kremlin "Prosveshchenie" publishing house near #Moscow. Almost 34 thousand square meters are burning.



Around midnight a hangar in #Bogorodskoe district, where printed materials were stored, burst into flames. pic.twitter.com/EBlfr7Il26