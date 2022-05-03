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    邪門！ 俄羅斯連日處處失火 全國最大出版社倉庫狂燒3小時

    莫斯科東郊哥羅德斯克市這間親官方的出版社倉庫今天凌晨突然發生大火，火勢在3小時後才被撲滅，燃燒面積近3.4萬平方公尺。（圖取自推特）

    莫斯科東郊哥羅德斯克市這間親官方的出版社倉庫今天凌晨突然發生大火，火勢在3小時後才被撲滅，燃燒面積近3.4萬平方公尺。（圖取自推特）

    2022/05/03 21:20

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯持續入侵烏克蘭，而俄羅斯國內也不時發生爆炸與火災事件，一間位於莫斯科東部哥羅德斯克市（Bogorodsky）、親克里姆林宮的出版社倉庫在今天凌晨突然發生大火，燃燒面積近3.4萬平方公尺，火勢在3小時後才被撲滅。

    綜合外媒報導，這間位於哥羅德斯克、親克里姆林宮的出版社Prosveshchenie在倉庫存放大量的教科書和印刷材料，當地時間今天凌晨時分倉庫卻突然發生大火，冒出熊熊大火，滾滾黑煙不斷竄出，影片中可見現場火勢相當兇猛。

    對此，俄羅斯緊急情況部發言人指出，這場大火一路延燒至凌晨3時才被撲滅，燃燒面積將近3.4萬平方公尺。

    報導也提到，Prosveshchenie是俄羅斯最大和歷史最悠久的出版社，主要為俄羅斯學校出版教育書籍，「Prosveshchenie」在俄語中的意思是「啟蒙」。

    Prosveshchenie在俄羅斯入侵烏克蘭當天，就要求員工盡量刪除教科書上關於烏克蘭和基輔的內容，包含相關歷史、地理和文學。

    俄羅斯緊急情況部發言人指出，這場大火一路延燒至凌晨3時才被撲滅，燃燒面積將近3.4萬平方公尺。（圖取自推特）

    俄羅斯緊急情況部發言人指出，這場大火一路延燒至凌晨3時才被撲滅，燃燒面積將近3.4萬平方公尺。（圖取自推特）

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