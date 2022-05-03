邪門！ 俄羅斯連日處處失火 全國最大出版社倉庫狂燒3小時
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯持續入侵烏克蘭，而俄羅斯國內也不時發生爆炸與火災事件，一間位於莫斯科東部哥羅德斯克市（Bogorodsky）、親克里姆林宮的出版社倉庫在今天凌晨突然發生大火，燃燒面積近3.4萬平方公尺，火勢在3小時後才被撲滅。
綜合外媒報導，這間位於哥羅德斯克、親克里姆林宮的出版社Prosveshchenie在倉庫存放大量的教科書和印刷材料，當地時間今天凌晨時分倉庫卻突然發生大火，冒出熊熊大火，滾滾黑煙不斷竄出，影片中可見現場火勢相當兇猛。
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對此，俄羅斯緊急情況部發言人指出，這場大火一路延燒至凌晨3時才被撲滅，燃燒面積將近3.4萬平方公尺。
報導也提到，Prosveshchenie是俄羅斯最大和歷史最悠久的出版社，主要為俄羅斯學校出版教育書籍，「Prosveshchenie」在俄語中的意思是「啟蒙」。
Prosveshchenie在俄羅斯入侵烏克蘭當天，就要求員工盡量刪除教科書上關於烏克蘭和基輔的內容，包含相關歷史、地理和文學。
There is a large fire at the warehouse of the Pro-Kremlin "Prosveshchenie" publishing house near #Moscow. Almost 34 thousand square meters are burning.— NEXTA （@nexta_tv） May 3, 2022
Around midnight a hangar in #Bogorodskoe district, where printed materials were stored, burst into flames. pic.twitter.com/EBlfr7Il26