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    火箭推進器回收新法 直升機空中攔截成功

    火箭實驗室4層樓高的電子推進器，在格林威治時間22時50分於紐西蘭升空，以將34枚衛星送上軌道。（美聯社）

    火箭實驗室4層樓高的電子推進器，在格林威治時間22時50分於紐西蘭升空，以將34枚衛星送上軌道。（美聯社）

    2022/05/03 16:14

    〔中央社〕航太科技公司「火箭實驗室」測試一種回收多次太空任務火箭來降低成本的新方法，用直升機在空中接到一節重回大氣層的火箭推進器，雖然推進器之後落海，似乎仍算部分成功。

    為降低送物品上太空的成本，總部位於美國加州長灘的火箭實驗室（Rocket Lab USA Inc）勇於嘗試。這次測試使用了降落傘及以直升機吊掛的長纜繩，試圖達成公司一大里程碑。

    根據太空新聞網站Space.com與路透社，火箭實驗室4層樓高的電子（Electron）推進器，在格林威治時間22時50分於紐西蘭升空，以將34枚衛星送上軌道。隨後推進器墜落通過大氣層，並撐開許多降落傘來減緩下墜速度。

    在南太平洋上空紐西蘭沿岸不遠處，兩名飛行員駕駛一架底部掛著垂直長纜繩的直升機，飛到推進器上方，再用纜繩上的鉤子勾住降落傘的繩子。當時推進器以時速35公里的速度落下。

    從公司直播可以看到，直升機的纜繩接上連結推進器的繩子，這讓該公司長灘控制中心內的工程師響起了掌聲與歡呼。

    但工程師的歡呼聲隨後變成了嘆息，因為直升機駕駛被迫放開那個火箭推進器，任由它墜入太平洋。該公司發言人後來證實，他們發現與先前測試時「不同的負載特性」。測試若完全成功，火箭推進器應該會被帶回陸地或接駁船，而不會接觸到海水。

    火箭實驗室執行長貝克（Peter Beck）在推特（Twitter）寫道：「沒什麼大不了，火箭安全降落，現在正由船隻運載。」目前無法立即得知火箭實驗室是否打算重複使用那個推進器。

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